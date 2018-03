Sänger Psy bei einem Auftritt am Seoul Plaza in der südkoreanischen Hauptstadt am 4. Oktober. Mehr als 80.000 Fans hatten sich versammelt, um den plötzlich populär gewordenen Musiker live zu sehen. Der Tanz-Hit "Gangnam Style" ist innerhalb kurzer Zeit in aller Welt bekannt geworden, vor allem dank YouTube - dort wurde das Video mehr als 300 Millionen mal angesehen.