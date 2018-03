Der französische Imker Andre Frieh hält einen Rahmen hoch, in dem ungewöhnlich gefärbte Waben zu sehen sind. Bienen in der Region produzieren seit einigen Wochen Honig in mysteriösen Farben wie blau und grün. Die Imker verdächtigen eine naheliegende Fabrik, in der M&M-Süßigkeiten erzeugt werden - die Bienen bedienen sich offenbar an den Müllcontainern der Fabrik und bringen färbige Zusatzstoffe heim.