11. GOLDMAN SACHS

12. UBS

13. ROYAL BANK OF SCOTLAND

14. BARCLAYS

15 .SUMITOMO MITSUI FINANCIAL

16. LLOYDS BANKING GROUP

17. MIZUHO FINANCIAL

18. DEUTSCHE BANK

19. MORGAN STANLEY

20. CREDIT SUISSE GROUP

21. BANK OF NEW YORK MELLON

22. UNICREDIT

23. SOCIETE GENERALE

24. CREDIT AGRICOLE

25. COMMERZBANK