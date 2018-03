Lettland  Die baltische Schweiz

Auf den Konten der Banken in Lettland sammeln sich Auslandsgelder in nie gesehenem Umfang.

In der ersten Jahreshälfte sind rund 1,2 Mrd. Dollar nach Lettland geströmt. Auf 10 Mrd. Dollar belaufen sich die Auslandsgelder bei den Banken mittlerweile, gibt die Aufsichtsbehörde an. Das entspricht rund der Hälfte der gesamten Einlagen. Zum Vergleich: In der Schweiz liegt der Anteil der Auslandsgelder nach Angaben der Zentralbank SNB bei 43 Prozent der Gesamteinlagen.

Zypern ist als Hafen für Auslandsgelder nicht mehr so beliebt, seit das Land um Rettungsgelder im Volumen von 19 Mrd. Dollar ersucht hat. Nach einem Anstieg um 41 Prozent im Zeitraum von 2007 bis 2011 sind die Auslandsgelder aus anderen Ländern als der Eurozone in den 12 Monaten bis Juni um 85 Mio. Euro abgeschmolzen auf 21,8 Mrd. Euro, wie aus Daten der Zentralbank hervorgeht.

Unterdessen hält die Kapitalflucht aus Russland an - seit 2007 haben nach Angaben der Zentralbank rund 350 Mrd. Dollar das Land verlassen. Der weltweite Markt für Auslandsgelder beläuft sich auf 32 Billionen Dollar. Das hat das Tax Justice Network ermittelt. Es wurde 2003 vom britischen Parlament in London installiert und befasst sich mit Themen wie Steuerhinterziehung, Steuervermeidung, Steuerwettbewerb und Steuerparadiese.

“Lettland profitiert von seiner Nähe zu früheren Sowjetmärkten wie Russland und der Ukraine - und der Tatsache, dass viele Letten Russisch sprechen”, erläutert Gene Zolotarev, Gründer und Vorsitzender der Vermögensverwaltung Maximus Capital SA in Genf, in einem Telefoninterview.

Lettland hat Tradition als Finanzplatz

Lettland ist seit den Zeiten der Sowjetunion ein Finanzplatz. Die Parex Bank erhielt 1990 von den sowjetischen Behörden die erste private Lizenz für Devisengeschäfte. Mit einer Bilanzsumme von 1,7 Mrd. Dollar ist Parex heute mit Abstand die größte Bank Lettlands und verfügt auch über Auslandsniederlassungen. 2008 benötigte die Bank eine staatliche Kapitalspritze, die das Land zwang, Rettungsgelder zu beantragen.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht den Einlagenzustrom nach Lettland indessen mit Sorge. Zwar könne dies die Kreditvergabe stärken, aber die Auslandsgelder seien kurzfristige Verbindlichkeiten und könnten die kollektive Stabilität der 25 lettischen Banken gefährden, warnte der IWF in einem Bericht vom Juli. Zudem entsprechen die Bankenaufsicht und die Kundenüberprüfung nicht den Anforderungen, wie die Vereinten Nationen und Global Witness monieren. Sie werfen den Banken des Landes zudem verbotene Verbindungen mit Zentralasien und Afrika vor.

“Lettland wird ein recht attraktiver Platz bleiben”, sagte Finanzminister Andris Vilks in einem Interview mit Bloomberg News in der Hauptstadt Riga. “Es gibt weiterhin starke Signale, dass Geld Russland, Zypern und andere Orte verlässt und auf dem Weg zu anderen Zielen in der Europäischen Union ist.”

Unter den drei baltischen Staaten hat Lettland mit seinen 2,1 Millionen Einwohnern den höchsten Anteil an russisch Sprechenden. Die staatliche Fluggesellschaft AirBaltic AS bietet Direktflüge zu Zielen in der früheren Sowjetunion an, darunter in die usbekische Hauptstadt Taschkent und Baku in Aserbaidschan.

Rettungsprogramm beendet

Im Dezember konnte Lettland ein Rettungsprogramm des IWF beenden. Im zweiten Quartal 2012 war Lettland die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft innerhalb der Europäischen Union - das Bruttoinlandsprodukt stieg im Jahresvergleich um 5,1 Prozent.

Einigen Banken Lettlands wird unsauberes Geschäftsgebaren vorgeworfen. So sollen sie einem Befehlshaber aus der Elfenbeinküste bei Verstößen gegen internationale Sanktionen geholfen haben, in dem er unter einem falschen Namen eine Kreditkarte der Parex Bank erhielt. Das geht aus einem Bericht des UN-Sicherheitsrats vom 12. April hervor.

In Kasachstan sollen Gelder über eine Mrd. Dollar vom früheren Vorsitzenden der BTA Bank, Mukhtar Ablyazov, mit Hilfe der lettischen Bank Trasta Kommercbanka AS illegal außer Landes gebracht worden sein. Das geht aus Londoner Gerichtsunterlagen hervor. In Kirgisistan sollen rund 30 Mio. Dollar über die lettische ABLV Bank AS kanalisiert worden sein. Die Transaktionen könnten nach Angaben der Anti-Korruptions- Organisation Global Witness vom 17. Juni dem Tatbestand der Geldwäsche zugeordnet werden.

Die lettischen Banken “sind fast wie eine baltische Schweiz”, sagt Tom Mayne, Analyst in London bei Global Witness in einem Telefoninterview. Dies habe zwar der Wirtschaft genutzt, es öffne jedoch potenziell illegalen Aktivitäten die Tür. “Wenn ein Staat wie Lettland unwissentlich als krimineller Geldbote für verschiedene korrupte Regimes fungiert, dann sind da meines Erachtens einige ernste Fragen zu beantworten”, ergänzt er.