"Sandy" traf am Montagabend (Ortszeit) mit großer Kraft nahe des Ferienortes Atlantic City in New Jersey auf die Küste. Es wurden Windgeschwindigkeiten von 145 Kilometern in der Stunde gemessen. "Das ist ein Sturm, der hoffentlich nur einmal im Leben kommt", sagte der Meteorologe Jeffrey Tongue. Die Stadt New York hatte besonderes Pech, weil dort das gewöhnliche Hochwasser mit der Flutwelle des Sturms und dem besonders starken Wind zusammentraf.