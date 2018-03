Der Wirbelsturm "Sandy" ist mit voller Wucht über der Ostküste der USA hinweg getobt und hat Teile der Millionenmetropole New York mit einer mehr als vier Meter hohen Flutwelle überschwemmt. Die Wassermassen fluteten U-Bahnschächte und Straßentunnel, in weiten Teilen der Stadt herrschte in der Nacht auf Dienstag wegen Stromausfällen Dunkelheit.