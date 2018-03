Causa: Scheuchs Staatsbürgerschaftsangebot an einen Russen ist hinreichend dokumentiert. Stichwort: "Das ist no na net Part of the Game.“

Status: Zweimal wurde Scheuch erstinstanzlich verurteilt, Urteil eins jedoch aufgehoben. Zuletzt gab es 150.000 Euro Geldstrafe und sieben Monate bedingter Haft.Scheuchs Berufung gegen das zweite Urteil läuft noch.

Anklagewahrscheinlichkeit: Hoch