Hans geht essen - Restauranttipps von Hans Mahr

Seit Jahren verfasst der Journalist, Weltenbummler und Genießer Hans Mahr für den trend kulinarische Reiseberichte über die Top-Lokale der Welt. Im neuen trend.Buch "Hans geht essen" sind Mahrs humorvolle Empfehlungen in einem Band gesammelt.

Hans geht essen. Klingt harmlos, aber dieser Hans Mahr ist ein Besessener des guten Geschmacks. Ein leidenschaftlicher Tester von besonderen Restaurants und Bistros, von Wien und Berlin über New York bis nach Shanghai. Ein Weltreisender in Sachen Genuss. Wenn dieser Hans essen geht, dann ist das garantiert immer ein Erlebnis, für ihn selbst und für seine Gastgeber.

Seine Kolumnen in trend, 'À la Carte' und 'Falstaff' sind witzige Streifzüge durch die Küchen dieser Welt. Nun teilt der Journalist und Medienmanager 500 Tipps aus 50 Regionen und 100 Städten mit allen, die erstklassige Küche lieben. Ob im bodenständigen Wirtshaus oder im Fine-Dining-Restaurant.

"The Hans"

Seine Karriere startet der gebürtige Wiener in den Siebziger Jahren bei Österreichs größter Tageszeitung, der Kronen Zeitung, erst als Journalist, dann als Geschäftsführer. Nach einem Abstecher in die Politik beim Wiener Bürgermeister Gratz und dem damaligen Bundeskanzler Kreisky geht Mahr als Informationsdirektor und Chefredakteur zu RTL, dann zu Premiere (heute Sky). Seit 2006 hat er seine eigene Medienberatungsfirma mahrmedia in Köln und Wien.

"The Hans", wie auch sein Reiseblog heißt, ist 200 Tage pro Jahr unterwegs. Sein Buch "Hans geht essen" fasst bemerkenswerte kulinarische Erlebnisse seiner Reisen zusammen. Ohne Anspruch auf Objektivität, aber immer mit dem Anspruch auf gutes Essen und Trinken