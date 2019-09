Speed kills: Mit Tempo durch die Todeszone

Dynafit CEO und Speed-Skibergsteiger Benedikt Böhm will in nur acht Stunden vom Base Camp auf den Gipfel des 7.246 Meter hohen Dhaulagiri VII und wieder zurück. Voraussetzung dafür dass der Plan gelingen kann ist, möglichst wenig Zeit in der Todeszone zu verbringen.

350 Millibar - das ist der Luftdruck, den die menschliche Lunge mindestens benötigt, um Sauerstoff ins Blut abgeben zu können. In den höchsten Bergen der Welt wird dieser Wert deutlich unterschritten. Schon ab einer Seehöhe von 5.500 Metern ist keine dauerhafte Anpassung mehr möglich, ab 6.000 Metern, wo die Temperaturen oft schon deutlich unter minus 40 Grad fallen, leitet der Körper ein Not- und Sparprogramm ein, bei dem die Durchblutung der Finger, Zehen und Gliedmaßen deutlich reduziert wird.

Ab 7.000 Metern Höhe droht ernsthaft die Gefahr der Höhenkrankheit, die durch den Sauerstoffmangel im Blut ausgelöst wird. Das Herz versucht, diesen durch verstärktes Pumpen auszugleichen, doch das ist nicht möglich. In der Folge kann es zu Herzrasen und Lungenödemen kommen. Aufgrund der Unterversorgung des Gehirn mit Sauerstoff sterben Hirnzellen ab, Kopfschmerzen, Schwindel, Halluzinationen sind Warnsignale, Blutgerinnsel können folgen.

Über 7.500 Metern Seehöhe bleiben dem Mensch nur 48 Stunden - ganz egal, wie gut er trainiert ist. Ohne künstliche Sauerstoffzufuhr baut der der Körper auch im Schlaf weiter ab, bei einem längeren Aufenthalt tritt der Tod ein.

Schneller als der Tod

Dynafit CEO Benedikt Böhm, der nicht nur als Manager erfolgreich, sondern auch einer der besten Ski-Bergsteiger der Welt ist, weiß um die Gefahren der Höhenluft. Seine Expeditionen haben ihn bereits mehrmals in Regionen über 8.000 Metern Seehöhe geführt. Doch die dünne Luft ist nur eine der Tücken, die ihn auf seiner neuen Expedition auf den Dhaulagiri VII im Himalaya erwarten. Selbst wenn der auch als Puta Hiunchuli bekannte 7.246 Meter hohe Berg im Nordwesten Nepals eigentlich als "leicht" gilt, sind das Wetter, Gletscherspalten, Schnee- und Lawinenbedingungen zusätzliche Risikofaktoren.

Böhms Rezept gegen die Höhenkrankheit heißt Geschwindigkeit. Er will in weniger als acht Stunden vom Base Camp auf 4.930 m auf den Gipfel des Dhaulagiri VII und wieder zurück kommen - noch bevor sein Körper gegen die dünne Luft zu rebellieren beginnt.

Am 27. September zu Mittag ist der 42-jährige in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu gelandet. "Bei Regen und Stromausfall bei der Passkontrolle. Einige Dinge ändern sich also nicht...", schreibt er in seinem E-Mail an die trend-Redaktion, die er in den nächsten Wochen laufend mit Fotos, Videos und Berichten beliefern wird.