PSD2: Die neuen Spielregeln für die Finanzbranche

Warum das Online-Banking jetzt komplizierter ist und sich nicht mehr nur die Bank um unsere Finanzen kümmern will: Der unabhängige Experte Robert Macho kennt sich aus in der schönen neuen Finanzwelt von PushTANs und Open Banking, und erklärt verständlich was die neue EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2.

Robert Macho, Geschäftsführer der FinReg Consulting, erklärt, was sich im europäischen Zahlungsverkehr ändert und warum das bei Banken und Fintechs einiges an Kreativpotenzial entfalten wird.