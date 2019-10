Im deutschsprachigen Raum und in England ist man was die Bekleidung im Job betrifft konservativ. Auch wenn sich viele auch im Büro immer legerer anziehen, legt eine neue Studie nahe, dass man das vielfach lieber bleiben lassen sollte. Was ein gutes Business-Outfit einem selber bringt.

Viele sind was die Wahl der Bürokleidung betrifft, konservativer als man denkt. Zwar ist legere Kleidung ist in deutschsprachigen Büros immer mehr im Vormarsch, eine Studie britischen Ledermarke Maxwell-Scott über den Stellenwert von Kleidung im Job, zeigt allerdings, dass professioneller Kleidung im Beruf noch immer als wichtig eingestuft wird.

Schlechte Meinung vom anderen bei unprofessioneller Kleidung

So empfinden 68 Prozent der Einwohner im deutschsprachigen Raum Businesskleidung im Job nach wie vor als wichtig. Einer von fünf Einwohnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfindet unprofessionelle Kleidung als inakzeptabel und eine von drei Befragten bildet sich sogar eine schlechte Meinung, wenn sich jemand unprofessionell kleidet.

Legere Kleidung bei Vorstellungsgesprächen ein No-Go

Besonders beim Bewerbungsgespräch scheint professionelle Kleidung noch unabdingbar zu sein. So gab die Hälfte der Studienteilnehmer an, einen Bewerber abzulehnen, der in legerer Kleidung zum Vorstellungsgespräch erscheint. Professionelle Kleidung ist in der deutschsprachigen Bevölkerung also vor allem für den ersten Eindruck von großer Bedeutung.

In England ist Etikette noch wichtiger

In Großbritannien hat professionelle Kleidung sogar einen noch höheren Stellenwert. Gar 65 Prozent der Engländer würden einen Bewerber nicht einstellen, wenn sich dieser leger zum Vorstellungsgespräch kleidet. Mehr als von zehn der befragten Briten gaben auch an, sich eine schlechte Meinung über jemanden in unprofessioneller Kleidung zu bilden.

Kompetenz durch Business-Dress ausdrücken

Ganz nach dem Motto ‘Kleider machen Leute’ fühlen sich 70 Prozent der deutschsprachigen Männer und Frauen durch das Tragen von professioneller Kleidung sogar am Arbeitsplatz gestärkt. Maxwell-Scott Marketing-Boss, Julia Munder: “Die Studie zeigt, dass das Tragen professioneller Kleidung nicht nur eine oberflächliche Zur-Schau-Stellen der eigenen Position im Unternehmen ist, sondern ein Werkzeug, das dabei helfen kann, seine eigene Kompetenz auszudrücken. Diese Art des Kleidens gibt uns mehr Selbstvertrauen, wodurch wir uns in Arbeitssituationen mutiger fühlen.”



Professionelle Kleidung ist der Spiegel der eigenen beruflichen Persönlichkeit, vermittelt Zugehörigkeit und unterstreicht die persönliche Positionierung



so Ulrike Winzer ist Business Expertin und Spezialist für Arbeitswelt und Karriere und blickt auf 25 Jahre Erfahrung in Großkonzernen, Mittelstand und Kleinunternehmen zurück. Damit stärke Businesskleidung den eigenen Selbstwert und somit auch das Selbstvertrauen, was professionelle Kleidung zu einer Schlüsselkomponente für den Erfolg macht.”