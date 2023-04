Rita Nitsch öffnet am Pfingstsonntag, dem 28. Mai 2023 die Pforten des Schlosses Prinzendorf für die Realisierung des 3. Tages, dem „Tag des Dionysos“.



Das 6 tage dauernde spiel des o.m. theaters soll das grösste und wichtigste fest der menschen werden (es ist ästhetisches ritual der existenzverherrlichung). es ist gleichzeitig volksfest und zu bewusstsein gebrachtes mysterium der existenz. das fest des o. m. theaters hat keinen anderen vorwand als die seinsmystische verherrlichung unseres hierseins. das fest treibt in richtung zu einem durch den menschen zu sich selbst kommenden sein.

Hermann Nitsch, Schaffer des Orgien-Mysterien-Theaters

Hermann Nitsch war eine führende Figur des Wiener Aktionismus, einer radikalen Kunstbewegung, die in den 1960er Jahren entstand und die konventionelle Ästhetik mit provokativen Performances mit Gewalt, Blut und Nacktheit in Frage stellte. Er schuf das Orgien-Mysterien-Theater, ein synästhetisches Theater, das alle fünf Sinne anregt und die Normativität überschreitet. Für seine Aktionen komponierte er Musik, aber auch Gemälde, Zeichnungen und Installationen.

Inspiriert von Richard Wagner und Alexander Skrjabin, begann Nitsch 1957 mit der Konzeption seines Hauptwerks, des Sechstagewerks. Das Stück, das in vielerlei Hinsicht den Höhepunkt von Nitschs künstlerischer Vision darstellt, besteht aus sechs Tagen kontinuierlicher Handlungen, die um verschiedene Themen herum strukturiert sind: Tag der Schöpfung (Genesis), Tag der Liebe (Hohelied), Tag des Dionysos (Scherzo), Tag der Auferstehung (Requiem), Tag der Himmelfahrt (Gloria) und Tag der Pfingsten (Halleluja). Die erste Version des Sechs-Tage-Spiels wurde 1998 in Prinzendorf mit mehr als 100 Mitwirkenden aufgeführt. Nitsch plante und schrieb eine zweite Version und hinterließ, bevor er 2022 verstarb, Anweisungen und Spezifikationen für die Aufführung. Der erste und zweite Tag wurde im Juli 2022 aufgeführt; der dritte Tag wird am Pfingstsonntag, dem 28. Mai 2023, aufgeführt, und die folgenden Tage werden in den kommenden Jahren umgesetzt.

Der dritte Tag beschwört den Geist des Dionysos, des Gottes der Ekstase, der Zerstörung und der Wiedergeburt, und erforscht die Themen Exzess, Ruin und Auferstehung durch rituelle Handlungen mit Blut, Tiergedärmen und Nacktheit. Wie Nitsch ergreifend erklärte, „der dritte tag ist ausgerichtet auf den mythos des gottes dionysos. auf den archetypus dionysos, auf die formel DIONYSOS GEGEN DEN GEKREUZIGTEN. das entmythologisierte phänomen des dionysischen wird erkannt als angelegenheit der lebensdynamik. dionysos ist der gott, das prinzip des ekstatischen werdens, aber auch das prinzip der zerstörung. shiva und vishnu in sich vereinigend. er ist der gott der weltenauflösung und der wiedergeburt, der auferstehung des fleisches. er ist der gekreuzigte, zerrissene und auferstandene. weltuntergänge und weltengeburten pulsieren in seinem fleisch. der unendlich sich wiederholende big bang kommt aus der lebendigkeit seines leibes. alles verdrängte ungelebte leben soll nach aussen gebracht werden. wir wollen die abgründe der natur, die in uns zu finden sind, die uns bedingen, aus uns heraus zitieren, indem wir im exzess erwachen.“



Infos im Überblick

Das Orgien Mysterien Theater

2. Fassung (160. Aktion)

Aufführung des 3. Tages, „Tag des Dionysos“

Pfingstsonntag, 28. Mai 2023

Schloss Prinzendorf und Umgebung Prinzendorf an der Zaya, Österreich

Eintrittspreis

In den Preisen ist die Teilnahme für die gesamte Geltungsdauer enthalten, sowie freies Essen und Trinken.

€ 350.- Eintrittspreis

Eintrittspreis € 300.- Eintrittspreis für Frühbucher bis 5. Mai 2023

Eintrittspreis für Frühbucher bis 5. Mai 2023 € 175.- Eintrittspreis für Mitglieder des Vereins zur Förderung des O.M. Theaters bei mindestens 3 Jahren aktiver Mitgliedschaft (d.h. jährlich bezahlte Mitgliedsgebühr, ausgenommen Ehrenmitglieder).

Eintrittskarten sind nur im Vorverkauf ab 27. Februar 2023 in der NITSCH FOUNDATION, Hegelgasse 5, 1010 Wien oder über officeⓐnitsch-foundation.com erhältlich.