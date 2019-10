Expeditionstagebuch Dhaulagiri VII: Vor dem Gipfelversuch

Vor dem Gipfelversuch am Dhaulagiri VII berichtet Dynafit CEO und Ski-Bergsteiger Benedikt Böhm von der harten Phase der Akklimatisierung und den herausfordernden Bedingungen in den Hochlagern.

Expedition Dhaulagiri VII

Am 26. September ist Manager und Extremsportler Benedikt Böhm zu seiner Expedition nach Nepal aufgebrochen. Das Ziel ist die Speed-Begehung des Dhaulagiri VII im Nordwesten Nepals. In weniger als acht Stunden will Böhm vom Base Camp auf 4.930 m den 7.246 m hohen Gipfel bezwingen und anschließend auf Ski zurück zum Base Camp abfahren. Im Expeditionstagebuch berichtet er aus Nepal.