Expeditionstagebuch Dhaulagiri VII: Gipfelsieg in Rekordzeit

Ziel erreicht: Dynafit CEO und Extrem-Bergsteiger Bendikt Böhm hat die Strecke vom Basislager auf den Gipfel des Dhaulagiri VII und retour in der Rekordzeit von 7h 53 min zurückgelegt.

Am 26. September ist Manager und Extremsportler Benedikt Böhm zu seiner Expedition nach Nepal aufgebrochen. Sein Ziel war die Speed-Begehung des Dhaulagiri VII im Nordwesten Nepals: In weniger als acht Stunden vom Base Camp auf den Gipfel und anschließend auf Ski zurück abfahren. Am Dienstag, den 15. Oktober ist das Vorhaben geglückt. Genau 7 Stunden und 53 Minuten hat der Dynafit CEO für den Aufstieg und die Abfahrt zurück ins Basecamp gebraucht. Im Expeditionstagebuch berichtet er für den trend aus Nepal.

15. Oktober 2019

Der Gipfelsieg

Auf- und Abstieg in weniger als acht Stunden

Gipfelsieg am Dhaulagiri © Video: Alex D'emilia

Am 15. Oktober hat Dynafit CEO und Extrem-Bergsteiger Bendikt Böhm sein Ziel erreicht. Er hat auf der Strecke vom Basislager auf den Gipfel des Dhaulagiri VII und retour Insgesamt 2.469 Höhenmeter und 20,06 Kilometer zurückgelegt.

Am Weg zum Gipfel (Drohnen-Aufnahme) © Video: Alex D'emilia

Aus Nepal kam die Meldung: "Beni hat es auf den Dhaulagiri VII und wieder zurück geschafft in 7h 53min - also sieben Minuten unter der Zielzeit. Ein Grund zu feiern! Wir sind froh, dass die Expedition geglückt ist es Beni und dem Team gut geht. Aktuell ist die Gruppe wieder auf dem Abstieg und in der kommenden Woche am Dienstag erwarten wir sie wieder zurück in München.

Zurück im Basecamp nach 7:53 Stunden © Video: Alex D'emilia

Für die Expedition wurde die Aktion „United for Himalayan Kids“ ins Leben gerufen. Mit Stirnbändern, die während der Expedition um 10 Euro pro Stück verkauft werden, wird gemeinsam mit dem Verein Nepal-Medical-Careflight ein Schulprojekt in Nepal unterstützt.