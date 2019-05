Abschied von Niki Lauda: Requiem für einen Nationalhelden

Niki Lauda, der am 20. Mai 2019 verstorbene dreifache Formel-1 Weltmeister, Flugunternehmer und Querkopf wird in Wien beigesetzt. Mehrere hundert Ehrengäste erweisen dem Nationalhelden die letzte Ehre.

Toni Faber, Pfarrer des Wiener Stephansdoms, hat bereits vieles erlebt. Die Trauerfeierlichkeiten für die verstorbene Formel-1-Legende Niki Lauda sind aber auch für ihn ein ganz besonderes Ereignis. Es gilt, einem der größten Söhne des Landes, einer Sportikone und einer Unternehmer-Legende die letzte Ehre zu erweisen.

Mehrere hundert Ehrengäste werden beim Requiem für den weltweit bekannten Kapperlträger ab 13:00 Uhr im Wiener Stephansdom anwesend sein.

"Niki Lauda war nicht nur ein Stern am Rennfahrerhimmel, nicht nur ein Stern im Flugbetrieb, sondern er war auch ein Stern für seine Familie. Er war abseits der Öffentlichkeit ein liebevoller Ehemann, Vater und Großvater, so schreibt es die Familie auf die Pate. Und ich weiß, dass das stimmt", sagt der Dompfarrer. "Er war ein emphatischer, humorvoller, gelassener, bescheidener, unprätentiöser Mensch im persönlichen Gespräch, den ich immer mehr schätzen gelernt habe. Die Sorgen seines Gegenüber sind ihm nahegegangen. Er hat nachgefragt, so konnte ich ihn selbst erleben."

Tausende säumen den Weg

Fans und Bewunderer ließen sich auch von für den Mai ungewöhnlicher Kälte, strömendem Regen und Wind nicht abhalten und warteten geduldig, bis sie Einlass in den Dom fanden und am Sarg vorbeidefilieren durften.

Fans und Bewunderer nehmen Abschied von NIki Lauda © Lisi Niesner / Reuters

Vertreten waren alle Altersgruppen, manche von ihnen würdigten die Rennfahrerlegende auch mit ihren Outfits. Einige hatten eigens eine rote Kappe aufgesetzt und erinnerten damit an die berühmte Kopfbedeckung des Verstorbenen. Auch so manche Ferrari-Jacke wurde gesichtet. Eine Besucherin war sogar in der Stewardess-Uniform der einstigen Lauda-Air erschienen. Sie alle mussten lange warten, um auch nur in die Nähe des Eingangs - dem Primtor - zu gelangen. Die Schlange reichte bald weit in die Brandstätte, eine zum Stephansplatz führende Gasse, hinein.

Ein echter Held

Eine Passantin sagt auf dem Weg zur Arbeit: "Ein Land und eine Gesellschaft braucht einfach Helden. Und Niki Lauda war so einer, weil er uns Visionen und Träume gegeben hat." Ein trotz des Wetters extra aus Kärnten angereister Trauergast erzählte: "Ich hab Niki Lauda 2011 persönlich auf dem Weg nach Monza zum Formel-1-Rennen kennelernen dürfen. Er hat neben mir am Flughafen geparkt und ich durfte eine halbe Stunde mit ihm reden. Deshalb bin ich hergekommen, um mich von ihm zu verabschieden. Er war ein toller Mensch."

Abschied von Niki Lauda im Wiener Stephansdom © Reuters / Lisi Niesner

Eine andere Wienerin meinte: "Mich hat immer begeistert, wie er sich aus dem Nichts mit seinem Können da hinaufgearbeitet hat. Dass er immer sehr bescheiden war und viel geleistet hat. Manches ist auch schiefgegangen, es war einfach ein normales Leben."

Ein schlichter Sarg

Als sie dann vor dem schlichten Holzsarg standen, verneigten sich viele der Besucher. Manche knieten auch kurz nieder oder machten das Kreuzzeichen. Auch Blumen wurden vor dem Sarg gelegt. Da so gut wie jeder Trauergast auch ein Foto machte, kam der Zug gelegentlich ins Stocken. Jene, die zu lange vor der aufgebahrten Formel-1-Legende verharrten, wurden von Ordnern höflich gebeten, doch weiterzugehen.

Niki Laudas Helm auf dem Sarg © Reuters/ Lisi Niesner

Bis 11.30 Uhr bestand die Möglichkeit, Niki Lauda die letzte Ehre zu erweisen. Dann wird der "Steffl" geschlossen. Um 13.00 Uhr beginnt dann das feierliche Requiem.