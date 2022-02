Wird Gecko zum PR-Gag(o)? [Politik Backstage]

Jeden Freitag punkt 13 Uhr findet sich seit Ende des Vorjahrs im großen Sitzungssaal des Bundeskanzleramts eine sehr heterogene Runde ein. Pandemie-bedingt treffen nicht alle der rund zwei Dutzend Mitglieder der Gesamtstaatlichen- Covid-Krisenkoordination (Gecko) physisch aufeinander. Viele schalten sich digital zu.

Gecko ist keine unverbindliche Arbeitsgruppe der Regierung wie viele andere, sondern wurde kurz vor Weihnachten 2021 per Ministerratsbeschluss installiert. Gecko verfügt auch über ein Budget, Büros und Mitarbeiter im Kanzleramt.

Unter den Gecko-Mitgliedern finden sich prominente Mediziner und Experten, Epidemiologen und Virologen wie Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Eva Schernhammer, Andreas Bergthaler und Herwig Kollaritsch. Prognose-Fachleute wie der Mathematiker Niki Popper, Krisenexperten wie Rot-Kreuz-Manager Gerry Foitik sowie die Präsidenten von Apotheker- und Ärztekammer Ulrike Mursch-Edlmayr und Thomas Szekerez.

Sitz und Stimme in Gecko haben auch die Sozialpartner, gewichtig vertreten durch zwei Spitzenrepräsentanten von Wirtschafts- und Arbeiterkammer Karlheinz Kopf und Christoph Klein, sowie die Bundesländer.

Kurz nach Amtsantritt als Bundeskanzler hat Karl Nehammer gemeinsam mit Werner Kogler das neue Wundertier Gecko aus der Taufe gehoben. Erklärtes Ziel: Gecko soll die Regierung in der Pandemie-Politik evidenzbasiert beraten und Entscheidungen auf eine unumstrittene Basis stellen.

Unausgesprochener Zusatzwunsch der Politik: Gecko soll die vielen unterschiedlichen öffentlichen Zurufe aus der Wissenschaft kanalisieren. Die Politik soll so nicht mehr erste Adresse für Kritik sein, unangenehme Entscheidungen auslagern oder zumindest mit Verweis auf Dritte abfedern können.

Gecko hat Pause, Länder schaffen Fakten

Just rund um die wichtigste Weichenstellung seit Beginn der Pandemie, dem Aus für so gut wie alle Anti-Corona-Maßnahmen, macht sich bei einigen Gecko-Mitgliedern massiv Unmut breit. Sie fühlen sich in ihrem Anfangsverdacht bestätigt. “Es bestand die Gefahr, dass das eine Alibiaktion der Regierung ist und wir nur als Feigenblatt verwendet, um nicht zu sagen, missbraucht zu werden”, sagen mehrere Gecko-Mitglieder unisono. “Dieser Verdacht beginnt sich nun mehr als zu bestätigen.”

Grund für den Groll: Just in der Woche vor der neuen großen Weichenstellung Richtung uneingeschränkter Öffnung fast aller Lebensbereiche fiel wegen der Semesterferien in Wien und Niederösterreich die freitägliche Gecko-Sitzung am Ballhausplatz aus.

Polascheks Gecko-Waterloo

Kein einziger der geplanten Öffnungsschritte wurde weder davor noch danach an Gecko herangetragen oder dort diskutiert. Im Gegenteil: Bildungsminister Martin Polaschek verkündete jüngst das praktische Aus für die Maskenpflicht in den Schulen. Nach der Begründung gefragt, verwies er auf grünes Licht von Gecko-Experten.

Das trug der Regierung hochnotpeinliche Dementis ein. Rot-Kreuz-Manager Gery Foitik, Motor der ersten erfolgreichen Anti-Corona-Maßnahmen im Frühjahr 2020 ("Schau auf Dich, schau auf mich") und nunmehr Gecko-Mitglied ließ via Twitter wissen: “Ich habe mich nicht dafür ausgesprochen, in den Klassen Masken wegzulassen. Masken sind gelinde, günstige und effektive Mittel, um Infektionen zu vermeiden. Daher empfehle ich, sie bis Ostern in Innenräumen zu verwenden.”

Der Virologe Andreas Bergthaler und der Prognose-Experte Niki Popper zogen nach und widersprachen auch öffentlich Polascheks Darstellung, die Gecko-Fachleute seien für ein Masken-Aus in den Schulen: “Ich habe mich auch nicht dafür ausgesprochen.”

Nehammer ordert Blitz-Gutachten

Am Ballhausplatz waren die Kabinette von Kanzleramt und Gesundheitsministerium da bereits dabei, das Paket zur Aufhebung fast aller Anti-Corona-Maßnahmen fertig zu schnüren. Wohin die Reise gehen soll, hatten in den Tagen davor schon die Landeshauptleute wissen lassen: Maximale Öffnungsschritte, Aus für die Gratis-Tests und ein Aufschieben des Vollzugs der einst auch von den Landeshauptleuten dringend gewünschten Impfpflicht.

Die nächste Gecko-Sitzung war routinemäßig freilich erst für zwei Tage nach der Verkündigung der Regierungspläne angesetzt.

Von der öffentlichen Kritik alarmiert holten Nehammer & Co daher einen “Ad hoc-Report” bei Gecko ein. Sie sollten einen Tag vor dem “Öffnungs-Gipfel” zwischen Bund und Ländervertretern die epidemiologische Lage “ad hoc” bewerten.

Der Befund, den Gecko ablieferte, fällt nicht nur sehr knapp aus. Er ist auch sehr vorsichtig mit jeder Menge “Wenn und Aber” formuliert:

“Wir gehen davon aus, dass nach Überschreiten des Peaks und einer klaren Abflachung der Dynamik unter jedem der Prognosenszenarien (und vorbehaltlich keiner neuen Virusvarianten) durch Lockerungen kein signifikanter Einfluss auf das Infektionsgeschehen und die Belastung von ICUs zu erwarten ist. Im Detail zeigen aktuelle Modelle, die die Subvarianten BA1/BA2 inkludieren, dass frühere Öffnungsschritte durch die aktuelle BA.1 - BA.2 Situation zu höheren Fallzahlen führen können. Derzeit ist im Durchschnitt von mehr als 20 % Anteil BA.2 unter den Neuinfektionen auszugehen, wobei ein Aufwärtstrend von BA.2 ersichtlich ist. Dazu kommt, dass im Anstieg Lockerungen die Dynamik bestärken. Dagegen sind nach dem Überschreiten eines Peaks Lockerungen sehr gut möglich.”

Gecko-Experten umschiffen die Regierungs-Falle

Wann der “Peak” erreicht wird, ließ die “Arbeitsgruppe Omikron” in diesem Blitz-Papier wohlweislich offen. Auf Befragen gaben und geben sie an: Zwischen Mitte und Ende März könne es so weit sein, dass Lockerungen nicht zu einem neuerlichen rasanten Anstieg der Fallzahlen führen.

Vom 5. März war weder in der Gecko-Blitz-Expertise noch in der von Nehammer & Co last minute ausgeschickten Frage an Gecko die Rede. Auch nicht davon, auch nur eine der geplanten Regierungs-Maßnahmen evidenzbasiert zu bewerten.

Aus für 3 G am Arbeitsplatz war ein Polit-Alleingang

Unter Epidemiologen gelten vor allem zwei Ansteckungswege als besonders häufig, daher zentral und gewichtig: Die Weiterverbreitung des Virus via Schulkinder und via Arbeitsplatz hinein in die Familien und von dort aus wieder retour.

In Sachen Schule hatte die Regierung bereits ohne Segen und mit nachträglichem Protest von Gecko-Experten die Maskenpflicht als wichtigste Schutzmaßnahme für die - überwiegend ungeimpften - Schüler aufgehoben. Anfang März wird eine weitere Schlüssel-Maßnahme zur Infektions-Vermeidung am Arbeitsplatz ersatzlos aufgehoben: Die 3 G-Regel, also im Job getestet, geimpft oder genesen zu sein.

Auch diese - von Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Vertretern auch als Schutz für den laufenden Betrieb und die Mitarbeiter angesehene - Anti-Corona-Maßnahme ist per 5. März Geschichte. Eine Nachfrage bei Gecko-Experten ergibt: Der weitere Umgang mit 3 G am Arbeitsplatz wurde an jenes Gremium, das zur evidenzbasierten Beratung der Regierung jüngst installiert wurde, jüngst nicht herangetragen. Und dort zuletzt auch nicht diskutiert, geschweige denn inhaltlich bewertet.

Das befeuert Gecko-intern eine Debatte, die schon kurz nach Start beinahe zum Eklat geführt hatte. Damals verwehrten sich vor allem die Sozialpartner-Vertreter gegen die öffentliche Darstellung, sie hätten zur Vorverlegung der Sperrstunde ihren Sanktus gegeben.

Gecko-Sprecherin in Erklärungsnotstand

Denn die Gecko-Spitzen werden von der Regierung immer gerne zur Verkündigung von Corona-Maßnahmen als Flügel-Adjutanten mitgenommen. Unzufriedene Gecko-Mitglieder ließen daher die beiden Gecko-Spitzen unmissverständlich wissen: “Das geht nicht, ihr dürft uns da nicht reinvermanschen.”

Bei dem dieswöchigen “Öffnungsgipfel” waren Katharina Reich, Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit im Mückstein-Ministerium, und Rudolf Striedinger, stellvertretender Generalstabschefs bei Heeres-Ministerin Tanner, einmal mehr breit sichtbar mit dabei. In den Stunden danach auf die Widersprüche zwischen wissenschaftlicher Expertise aus Gecko-Kreisen und den verkündeten Maßnahmen angesprochen, stand Gecko-Chefin Reich freilich zunehmend daneben.

Was ist, wenn sich herausstellt, dass die Maßnahmen - wie von Experten befürchtet - zu früh gelockert werden? ”Wenn es sich nicht ausgeht, dann geht es sich nicht aus”, resümierte Gecko-Sprecherin Katharina Reich schulterzuckend.

Das alles macht es für Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker leicht, den - mehr politisch als epidemiologisch begründeten - Befreiungsschlag gallig so zu kommentieren: Nach Absage der Impflotterie rufen Nehammer & Co jetzt eine “Infektions-Lotterie” aus.

Für neuen und zusätzlichen Widerspruch ist bei den kommenden Gecko-Sitzungen nicht nur deshalb gesorgt. Mit am Tisch sitzt als Sprecher der Bundesländer turnusmäßig nun auch ein Vertreter von Bürgermeister Michael Ludwig, der stellvertretende Wiener Magistrats-Direktor Wolfgang Müller. Der intern schwelende Streit könnte so bald neu befeuert werden: Wird Gecko nun endgültig vom niedlichen Kriechtier zum durchsichtigen Feigenblatt?