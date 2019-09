Wahltagebuch - Zer-hackt? [Nationalratswahl 2019]

Der Streit um gehackte ÖVP-Computer macht die Wahl endgültig zum Vertrauenstest über Kurz. Enthüllungen kratzen an seinem Saubermannimage. Und im Windschatten geht ein zäher Lagerwahlkampf ins Finale.

Vergangenen Samstag schlugen Journalisten neuerlich Hacker-Alarm: Die Website der ÖVP war für Stunden offline. Hatte jemand nach dem klammheimlichen Absaugen von 1.300 Gigabyte internen Daten den Türkisen nun auch noch den Stecker gezogen und die online hochaktive Kurz-Truppe im Internet-Wahlkampffinale kampfunfähig gemacht?

Der schwarze Bildschirm bei den Türkisen hatte einen hochseriösen Grund. Nach den von der ÖVP beauftragten Spezialisten nahmen vergangenen Freitag auch Beamte des Bundeskriminalamts und des BVT die Spurensuche nach den anonymen Hackern im IT-System der ÖVP auf. Dafür musste das türkise Onlinenetzwerk für gut 48 Stunden total heruntergefahren werden. Montag tagte dann eine regierungsinterne Task-Force in Sachen Cyberkriminalität, Mittwoch der Nationale Sicherheitsrat.

Auch die Glaubwürdigkeit gestohlen? Im Kurz-Lager hatte man von der ersten Sekunde an einen politischen Verdacht: In der FPÖ halte sich hartnäckig die Vermutung, dass die ÖVP hinter dem Ibiza-Video stecken könnte.

Das Bedürfnis nach Rache, so die türkis-interne These, sei grenzenlos - und der Weg zum russischen oder ungarischen Geheimdienst für manchen Blauen nicht weit. Ein auch strafrechtlich schwerwiegender Verdacht, den niemand öffentlich aussprechen kann und darf, solange nicht der Funken eines Indizes oder gar Beweises vorliegt (und mit dem sich der trend ausdrücklich nicht identifiziert).

Fakt ist jedenfalls: Die mit dem Ibiza-Skandal sichtbar gewordenen massiven Spannungen zwischen Blau und Türkis sind bei manchen Akteuren zu Hass mutiert. Der Nonstop-Honeymoon, auf den die Regierung a. D. bis vor Kurzem machte, war von Anfang an verlogen. Aber wie wollen zwei Parteien, in denen einander einige Spitzenleute heute das Schlimmste zutrauen, die Basis für einen Neustart finden?

Kurz-Kritiker beschäftigt zuvorderst die zweite spannende Frage, die sich seit der politisch spektakulärsten Internetattacke in Österreich stellt: Was haben die Hacker - abseits der haarscharf an der Legalitätsgrenze gestückelten Spenden-Millionen-Liste - noch alles gefunden, was einen Schatten auf das Image des türkisen Strahlemanns werfen könnte? Mit dem offensiv gestreuten "Fälschungsverdacht" der gehackten Daten sucht die türkise Propaganda sich gleich mehrfach zum Opfer zu machen. Fehler bei der Interpretation und Zuordnung von Zahlen brachten die Empfänger der gehackten Daten anfangs in die Defensive.

Professionelle Recheck-Versuche zur Klärung offener Fragen quittierte die ÖVP mit dem lapidaren Hinweis: "Daten wurden von Hackern gestohlen und offenbar manipuliert. Nun wird von diesen versucht, durch die Verbreitung eines Mix aus Wahrem und Falschem () der Volkspartei zu schaden ( )." Die ÖVP wolle sich nun "bis zur Wahl in der verbleibenden Zeit mit Inhalten und Themen beschäftigen".

Mit einer gerichtlichen Klärung der Klage der ÖVP gegen den "Falter" ist vor der Wahl nicht zurechnen. Eine rasche Aufklärung, wer den Einbruch in den lecken Daten-Tresor der ÖVP durchgeführt, oder gar, wer ihn beauftragt hat, wäre ein Wunder.

Und was könnte es für den Wahlausgang bedeuten, wenn noch mehr an Beispielen kommt, wie verschwenderisch die junge türkise Partie mit Steuergeld und wie ungeniert sie mit Schulden umging? Und mit welchen Methoden - à la Heidi Hortens 49.000-Euro-Spenden-Dauerauftrag - sie das tarnen wollte? Das alles droht die "neue" ÖVP mit jedem Tag älter aussehen lassen - und mit ihr ihren "Wonderboy" Sebastian Kurz, der einst ausgezogen ist, alles anders, sauberer und transparenter zu machen.

Die Angst vor dem Nichtwähler.

Dass mögliche türkise Wähler nun in Scharen ihr Heil bei Blau, Pink, Grün oder gar Rot suchen, muss die ÖVP deshalb nicht fürchten. Für die stimmenstärkste Partei steht freilich am meisten auf dem Spiel, wenn in der Folge mehr Wähler enttäuscht bis angewidert zu Hause bleiben. Das Gespenst der Demobilisierung geht um.

In den letzten zwei Wochen bis zum Wahltag geht es nicht nur darum, noch wankelmütige Wähler für sich zu gewinnen, sondern möglichst wenige an die seit Jahren wachsende Großpartei der Nichtwähler zu verlieren.