TIBOR NAVRACSICS (48)

Der designierte Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend und Bürgerschaft ist in Ungarn Mitglied der rechtskonservativen Fidesz-Partei von Regierungschef Viktor Orban - und in dieser Funktion Architekt mehrerer umstrittener Gesetze in seinem Heimatland. Deshalb wurde der zukünftige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker aufgefordert, ihm die Zuständigkeit für das Ressort Kultur, Bildung, Jugend und Bürgerechtsfragen zu entziehen.