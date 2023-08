EU-Mitgliedschaft: Wie soll es weitergehen? [UMFRAGE]

Über die EU wird zwar häufig und gern geschimpft, doch sie steht besonders bei jenen, die ihr noch nicht angehören, neuerdings wieder hoch im Kurs. Die Türkei, Beitrittskandidat seit 1999, will nach Jahren der Entfremdung nun eine Wiederaufnahme der Verhandlungen erreichen, die Ukraine setzt mitten in ihrem Krieg gegen Russland massiv auf die EU-Karte, und für viele Westbalkanstaaten ist die Union ein potenzieller Rettungsanker in Kriegszeiten.

Die Österreicher:innen sehen neue Klubmitglieder jedoch extrem skeptisch, wie eine Umfrage des Linzer market-Instituts für den trend zeigt (siehe Grafik). Bis auf die Ukraine mit zehn Prozent – bei Jüngeren und bei Wienern sind es etwas höhere Werte – gibt es für eine möglichst schleunige Aufnahme weiterer Länder in die EU momentan nur einstellige Zustimmungsraten.

Die prinzipielle Ablehnung beträgt dagegen durchwegs zwischen 30 und 40 Prozent, bei der Türkei sind es sogar 57 Prozent. "Eine grunddistanzierte Haltung", diagnostiziert market-Expertin Birgit Starmayr.

Gilt diese Distanziertheit auch für die österreichische EU-Mitgliedschaft? Nein, denn zwei Drittel sind dafür, in der EU zu bleiben – das sind genauso viele, wie 1994 für einen Beitritt votierten. Die von der rechten Partei Alternative für Deutschland (AfD) vorangetriebene Idee, "diese" EU zu verlassen und mit anderen Staaten ein eigenes Bündnis zu gründen, finden 35 Prozent verfolgenswert.

In einem größeren Ganzen fühlen sich die Österreicher:innen also sichtlich wohler. Wohin soll sich aber dieses größere Ganze in Zeiten höchster geopolitischer Spannungen entwickeln? Das oft beschworene transatlantische Bündnis mit den USA als wichtigste Orientierungsmarke wollen nur 14 Prozent der Befragten ansteuern, sieben Prozent würden schwerpunktmäßig dagegen lieber mit China anbandeln. Die große Mehrheit favorisiert aber ein Sowohl-als-auch, also eine Pflege von Verbindungen und – wenn nötig – Allianzen nach allen Richtungen, ohne sich allzu sehr festzulegen.

Die Umfrageergebnisse finden Sie auch in der trend. Edition vom 11.8.2023