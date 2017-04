trend-Umfrage: Erdogan-Fans zurück in die Türkei!

Political Correctness ist derzeit in Österreich wenig angesagt. Eine deutliche Mehrheit der Österreicher hält die die Rücksichtnahme auf Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Herkunft oder sozialen Kriterien für nicht gerechtfertigt. Erdogan-Fans würden die meisten am liebsten zurück in die Türkei schicken.

Was man in der Öffentlichkeit sagen darf und was nicht, hat sich seit Beginn der Flüchtlingswelle stark verändert. Eine deutliche Mehrheit der Österreicher hält Political Correctness – die Rücksichtnahme auf Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Herkunft, sozialen Kriterien etc. – inzwischen für nicht gerechtfertigt.

Laut einer Umfrage des Linzer market-Instituts für den trend befürworten 65 Prozent der Befragten, dass Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens stärker Klartext sprechen sollten.

Political Correctness kommt in Österreich aktuell schlecht an. © trend

Der trend befragte die Österreicher auch zu einer Reihe von Statements, die vielfach als politisch unkorrekt gelten. Das überraschende Ergebnis: 82 Prozent stimmen der Aussage zu, dass in Österreich lebende Türken, die beim Verfassungsreferendum am 16. April im Sinne des Präsidenten Erdogan gestimmt haben, in die Türkei zurückgehen sollten.

73 Prozent sind der Meinung, dass viele Flüchtlinge, die 2015 und 2016 nach Österreich gekommen sind, keine wirklichen Kriegsflüchtlinge waren. Und auch das politisch immer stärker propagierte "Österreich zuerst"-Prinzip ist inzwischen mehrheitsfähig: 79 Prozent stimmen der Aussage zu, Österreicher sollten am Arbeitsmarkt, beim Studieren und bei der Vergabe von Wohnungen bevorzugt werden.