Über den Traum vom Eigenheim [trend UMFRAGE]

Die Hälfte hat eines und von der anderen Hälfte träumt die Hälfte davon, eines zu haben. Die Rede ist vom Eigenheim, derzeit aus zwei Gründen im Fokus. Gegner einer Vermögenssteuer argumentieren, dass dabei auch Eigenheimbesitzer nicht ungeschoren davonkämen. Und Kämpfer für den Klimaschutz fordern ein Ende der Bodenversiegelung, zu der exzessive Umwidmungen von Grün- in Bauland lange Zeit maßgeblich beigetragen haben.

Das Linzer market-Institut hat deshalb die Österreicher:innen zum Traum vom Eigenheim befragt. Dieser Traum ist keine Einbahnstraße. Zum einen geben 52 Prozent der Nichtbesitzer an, dass sie einmal ein eigenes Heim besitzen wollen. Zum anderen können sich 27 Prozent, die heute in den eigenen vier Wänden leben, vorstellen, in ein Mietverhältnis zu wechseln, wenn die Umstände passen.

Dass in der Vergangenheit zu viel Fläche verbraucht worden ist und deshalb eine Änderung der Politik und des Verhaltens notwendig ist, ist unumstritten: 82 Prozent sind dieser Auffassung.

© market-institut/trend

Nicht ganz so eindeutig ist das Meinungsbild zur Frage, wer über Widmungen entscheiden soll. Den örtlichen Gemeinderat beziehungsweise Bürgermeister, der die lokalen Verhältnisse in der Regel am besten kennt,favorisieren 34 Prozent der Befragten.

© market-institut/trend

43 Prozent wollen dagegen eine übergeordnete Instanz, etwa im Bezirk oder im Land, „je urbaner die Befragten, umso stärker“, beobachtet Birgit Starmayr von market.

Dieser Beitrag ist der trend.PREMIUM Ausgabe vom 7. Juli 2023 entnommen.