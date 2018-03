To be or not to be? Historische Entscheidung für Schottland

Auch für die EU könnte sich einiges ändern, wenn die Schotten dichtmachen und Großbritannien verlassen. Die Wahrscheinlichkeit eines britischen EU-Austritts würde steigen, da in England, Wales und Nordirland ein deutlich geringerer Anteil von EU-Befürwortern lebt als in Schottland. Auch die Separatisten in der spanischen Provinz Katalonien sowie im Baskenland könnten sich ermutigt fühlen.