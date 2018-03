Präsidenten, CEOs und Terroristen: Die mächtigsten Menschen der Welt

86 Milliarden US-Dollar schwer ist Microsoft-Gründer Bill Gates - und damit reichster Mann der Welt. Außerdem spendet der Unternehmer im großen Stil: Rund 28 Milliarden US-Dollar gingen an die Bill and Melinda Gates Foundation, die etwa in Impfstoffe gegen HIV, Malaria und Polio investiert. Gates rangiert auf Platz sechs.