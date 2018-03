Präsidenten, CEOs und Terroristen: Die mächtigsten Menschen der Welt

Das zweite Jahr in Folge ist Wladimir Putin der mächtigste Mann der Welt. Dabei fällt der russische Präsident eher durch negative Meldungen auf: Erst annektiert er die Halbinsel Krim, dann befeuert er die Unabhängigkeitbestrebungen in der Ostukraine. Außerdem ist Putin einer der wenigen, der den syrischen Diktator Baschar al-Assad unterstützt. Ihn wird es wohl trotzdem freuen, wenn er auf Platz eins der "Most powerful people" liegt.