100 Tage Donald Trump: "Ich dachte, es wäre leichter"

Am Samstag ist Donald Trump 100 Tage lang im Amt als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. In einem Interview zeigt er sich schon etwas amtsmüde. "Ich liebte mein früheres Leben", sagt er und "ich dachte, es wäre leichter".

Ist US-Präsident Donald Trump schon nach den ersten 100 Tagen seines Amtes müde? Fast scheint es so, denn in einem Interview, das Trump anlässlich seines Hunderters gegeben hat, gab er zu erkennen, dass er sein früheres Leben vermisst. "Ich liebte mein früheres Leben", sagt der US-Präsident darin. Er arbeite als Präsident mehr als früher. "Ich dachte, es wäre leichter", zieht er Zwischenbilanz.

Schon vor seiner politischen Karriere hatte Trump darüber geklagt, kein Privatleben zu haben. Das Amt des US-Präsidenten lässt ihm nun noch weniger privaten Spielraum. Er müsse sich immer noch an seinen Personenschutz rund um die Uhr und andere Einschränkungen gewöhnen. "Du lebst wirklich in deinem eigenen, kleinen Kokon. Die Sicherheitsmaßnahmen sind so massiv, dass du wirklich nirgendwo hingehen kannst", sagt Trump. Wenn er das Weiße Haus verlässt, wird er in einem SUV oder einer Limousine gefahren. Er vermisse es, selber hinter dem Steuer zu sitzen. "Ich liebe es zu fahren", sagt der Präsident. "Jetzt kann ich nicht mehr selber fahren."

Dabei hat sich Trump in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit sogar weit mehr Auszeiten genommen als seine Vorgänger. So ist der Präsident, zu dessen Immobilienbesitz auch zwölf Golfplätze gehören, regelmäßig auf Golfplätzen anzutreffen, und das, obwohl er in seinem Wahlkampf erklärt hatte, dass er keine Zeit haben werde, Golf zu spielen und seinen Vorgänger Barack Obama dafür kritisierte, Golf gespielt zu haben. Den Recherchen der New York Times war Donald Trump aber in den ersten 100 Tagen bereits 14 Mal am Golfplatz und Obama im selben Zeitraum kein einziges Mal. Und CNN-Recherchen zufolge hatte der umtriebige Präsident schon in den ersten 81 Tagen seiner Amtszeit 21 Millionen Dollar an Reisekosten verursacht - für sechs Wochenend-Trips zu seinem privaten Club Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida. Weitere Nebenkosten, die von den US-Steuerzahlern getragen werden müssen sind laut CNN 146.000 Dollar täglich für die Abschirmung und Sicherheit des Trump Towers in New York, wo die Präsidentengattin Malania Trump lebt.

Geschäftspartner als Berater

Allerdings sind auch viele Dinge im Leben des 70-jährigen, der zuvor vom 26. Stock des Trump Towers in New York aus sein Imperium leitete, gleich geblieben. Nicht immer zur Freude seiner politischen Berater hält er engen Kontakt zu früheren Freunden und Geschäftspartnern, um mit sich diesen abzusprechen.

Sein Verhältnis zu den Medien ist hingegen weiter angespannt. Schon während des Wahlkampfes hat er sich mit vielen Medien und deren Vertretern angelegt und ihre Rechercheergebnisse oft als "Fake News" abgetan. Weil er sich ungerecht behandelt fühlte, sagte er auch seine Teilnahme am traditionellen Jahresessen der White-House-Korrespondenten ab.

