Strache fliegt aus FPÖ und kündigt Polit-Comeback an

Heinz-Christian Strache wird aus der FPÖ ausgeschlossen - und will trotz Ibiza und Spesenskandalen zurück in die Politik.

Die FPÖ bricht endgültig mit Heinz-Christian Strache und hat ihren langjährigen Obmann aus der Partei ausgeschlossen. Strache kündigte daraufhin umgehend via Facebook sein Polit-Comeback an. Vermutlich im neu gegründeten DAÖ.

Die FPÖ und Heinz-Christian Strache sind geschiedene Leute. Der langjährige Obmann wurde nach langem hin und her aus der Partei, deren Chef er fast eineinhalb Jahrzehnte lang war, ausgeschlossen.

Strache war bereits Anfang Oktober, nach den für die FPÖ verlorenen Nationalratswahlen und rund ein halbes Jahr nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos suspendiert worden. Allerdings nicht wegen des Ibiza-Skandals und der fragwürdigen Aussagen von Strache, die sein eigenartiges Demokratie-Verständnis bloßlegten, sondern wegen des vor den Wahlen öffentlich bekannt gewordenen Luxuslebens des früheren Parteichefs und Vizekanzlers auf Kosten der Steuerzahler.

Neben großzügigen Unterstützungen aus der Parteikasse soll Strache auch private Ausgaben über Umwege über die Partei abgerechnet haben, was Strache zwar bestreitet, aber von den FPÖ-Wählern ganz und gar nicht geschmeckt hat. Auch für viele derjenigen, die ihm Ibiza noch als "bsoffene Gschicht" abgekauft hatten, war Straches Saubermann-Image dann endgültig zerstört.

Wochenlanges Zögern in der FPÖ

Die endgültige Entscheidung über den Parteiausschluss zog sich dann dennoch wochenlang dahin. Parteichef Norbert Hofer sah den Ausschlusses seines Ex-Chefs dann auch als Befreiung für die Partei. Unter die Causa Ibiza sei nun ein Schlussstrich gezogen. Die FPÖ könne in die Zukunft schauen.

Der Beschluss über den Rausschmiss Straches im Wiener Landesparteivorstand wurde einstimmig gefällt. Der Urteilsspruch: "parteischädigendes Verhalten" des ehemaligen Chefs.

Strache vor Comeback

Via Facebook kündigte der im Skandal- und Spesenstrudel untergegangene Strache in einer Video-Botschaft umgehend ein Polit-Comeback an. "Meine Liebe zur Politik ist nicht erloschen", erklärte er. Die Basis dafür dürfte wohl der von drei abtrünnigen Wiener FPÖ-Politikern gegründete Club DAÖ sein. Der FPÖ fehle aufgrund tiefgreifender innerer Zerrissenheit die gemeinsame Stimme und die Bereitschaft und Fähigkeit zur Einigung.

"Der enorm große Zuspruch" aus der Bevölkerung lasse ihn "verstärkt über ein politisches Comeback im Jahr 2020 nachdenken" und motiviere ihn dazu, "der Politik, meinen Anhängern und den Bürgern dieses Landes nicht den Rücken zuzukehren."