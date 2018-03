Putins eigentlicher Plan ist gescheitert

Die Krim ist weg, aber den Osten des Landes wird Putin nicht bekommen. Davon ist die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljartschuk überzeugt: „Die Ukraine ist geeint wie nie. Putin hat uns eigentlich etwas Gutes getan.“

Format: Wie schätzen Sie aktuell die Situation in der Ukraine ein?

Tanja Maljartschuk: So merkwürdig es klingt: Putin hat der Ukraine etwas Gutes getan. Das Volk ist sich einig wie nie, die Ost- und die Westukraine sind zusammengerückt. Zum ersten Mal in unserer Geschichte spürt man das Entstehen einer echten Zivilgesellschaft. So stolz darauf, eine Ukrainerin zu sein, war ich noch nie in meinem Leben. Und das geht dem ganzen Land so.

Das klingt erstaunlich positiv.

Maljartschuk: In Odessa im Osten haben sich vor einigen Tagen 5.000 Menschen versammelt, um die ukrainische Hymne zu singen. In Lemberg wurden einen Tag überall russisch gesprochen, um dem Osten zu zeigen, dass wir keine Faschisten sind. Solche Aktionen waren früher unvorstellbar. Durch die russische Bedrohung wurde die Ukraine jetzt wirklich geboren. Zum ersten Mal haben die Menschen eine echte ukrainische Identität entwickelt.

Aber der Konflikt um die Krim ist verloren.

Maljartschuk: Auf Basis einer manipulierten Wahl.

Was ist so schlimm, wenn die Mehrheit der Bevölkerung dort sagt, sie möchte zu Russland gehören?

Maljartschuk: Das ist nicht schlimm. Furchtbar ist das für die 300.000 Krim-Tartaren, die von den Russen immer verfolgt worden sind. Und auch wirtschaftlich wird das eine Katastrophe, denn die Strom- und Wasserversorgung erfolgt über die Ukraine. Und wer wird dort noch als Tourist hinkommen? Entscheidend ist, dass Putins eigentlicher Plan, nicht nur die Krim, sondern auch die Ost-Ukraine abzuspalten, gescheitert ist.

Was macht Sie so sicher? In Donezk gibt es immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen

Maljartschuk: Es sind dort viele „Protest-Touristen“, bezahlte Schläger aus Russland, die mit Bussen extra dorthin kommen, um Unruhe zu verbreiten. Der Plan ist, einen Bürgerkrieg zu initiieren, um das Land zu destabilisieren. Aber Ukraine ist so einig wie nie, deshalb wird das Scheitern.

Und wenn die russische Armee dort eingreift?

Maljartschuk: Dann wird das fruchtbar, weil alle ukrainischen Männer bereit sind, gegen Russland zu kämpfen. Auch mein Vater, obwohl er gar nicht schießen kann. Mich macht das sehr traurig, weil ich weiß, dass er kämpfen wird.



Bild: © Lukas Beck/Residenz Verlag

Die Ukraine ist seit 23 Jahren unabhängig. Warum ist es in dieser Zeit nicht gelungen, die Gräben im Land zwischen Ukrainern und Russen zu überwinden?

Maljartschuk: Es hatte niemand Interesse daran. Der Konflikt zwischen Ost- und Westukraine wurde künstlich geschürt. So blieb das Land schwach. Bei den großen Demonstrationen auf dem Maidan-Platz haben 60 oder 70 Prozent der Demonstranten russisch gesprochen. Eine Spaltung war dort überhaupt kein Thema mehr.

Aber auch bei Ihnen spüre ich einen starken Hass.

Maljartschuk: Ich komme aus der West-Ukraine und habe eine ganz andere Geschichte als der östliche Teil. Warum sind die Menschen dort so dumm, habe ich mich immer gefragt. Und im Osten haben sich die Ukrainer nie als „Ukrainer“ bezeichnet, weil das so abwertend dort war, fast eine Schande. Da war großer Hass, auch von meiner Seite, das muss ich gestehen. Wir hätten diesen Dialog viel früher führen müssen und nicht in unserem Kopf verstecken und so tun, als wäre alles in Ordnung.

Es wurde immer betont, dass wir „ein Land“ sind, aber das hat nie gestimmt. Meine beste Freundin in der Jugendzeit war Russin. Wir haben viel diskutiert, aber dann aufgehört, über politische Themen zu reden. Es gab einfach keine Verständigung, nicht einmal unter besten Freundinnen.

Worauf beruht diese Unversöhnlichkeit selbst der jüngeren Generation?

Maljartschuk: Die Ukraine ist ein gutes Beispiel für ein postkoloniales Land. Wir sind zwar offiziell seit 23 Jahren unabhängig, aber jetzt sieht man sehr genau, dass die Ukraine eigentlich nie wirklich unabhängig war. Wir waren immer ein Vasall von Russland. Es gab immer nur die Alternative, entweder Russlands Bruder zu sein, und wer das nicht wollte, war Faschist. Wir haben in diesem Land nie wirklich etwas bestimmt. Jetzt wollen wir europäische Werte, keine Korruption mehr, da kommt der größere Bruder und sagt „Nein, ihr wart Sklaven und werdet es immer bleiben“. Das finde ich so wahnsinnig ungerecht.

Hitler-Deutschland hat in Frankreich furchtbare Verbrechen begangen. Trotzdem gibt es seit langem ein vernünftiges, nachbarschaftliches Verhältnis zwischen beiden Ländern. Warum gelingt das zwischen der Ukraine und Russland nicht?

Maljartschuk: Es ist die Geschichte nie wirklich aufgearbeitet worden, weder von uns noch von russischer Seite. Russland ist noch immer stolz auf den Sieg im Zweiten Weltkrieg .

in dem die Ukraine auf der Seite Hitlers stand

Maljartschuk: Ja, aber warum? Weil es vorher so schlimm war, dass viele gedacht haben, alles andere ist besser als der Kommunismus. Ich sehe ja, was dieser russische Kommunismus mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern gemacht hat. Da gibt es tiefe, tiefe seelische Verletzungen. Wir sind psychische Krüppel. Zwischen uns steht immer dieses Feindbild. Wir sind keine Brüder, deshalb müssen wir aus dieser brüderlichen „Umarmung“ heraus und einfach Nachbarn sein. Aber die Russen denken immer noch, die Ukraine ist ein Teil von Russland, das ist die Katastrophe. Da stimmt etwas in den Köpfen nicht. Ich hasse alles, was mit der Sowjetunion zusammen hängt. Ich hoffe aber, dass meine zehnjährige Nichte schon frei sein wird von diesem Hass.

Sie schreiben in einem Ihrer Bücher, dass man sich bemühen muss, um ein guter Mensch zu sein. Doch wenn man arm ist, hat man keine Zeit dafür. Haben die Probleme des Landes auch mit der Armut zu tun?

Maljartschuk: Natürlich hängt das damit zusammen. Denn die Ukraine ist wirklich bankrott. In den Städten ist es noch erträglich, aber was auf dem Land geschieht, ist eine Tragödie. Ich habe Dörfer gesehen, in denen die Hälfte der Bewohner eine ihrer Nieren verkauft haben, um irgendwie an Geld zu kommen. Viele Männer dort waren Alkoholiker. Und nicht nur die Männer, manche Kinder mir 12 Jahren auch schon. Aber die Menschen dort sind gewöhnt, so zu leben, und können sich nicht vorstellen, dass es anders möglich ist.

Warum hat die Ukraine wirtschaftlich seit der Unabhängigkeit so wenige Fortschritte gemacht?

Maljartschuk: Weil das alte bürokratische und korrupte System geblieben ist. Es war praktisch unmöglich, ohne Kontakte, ohne Bestechung ehrlich Geld zu verdienen. Man konnte kein Geschäft führen, weil so viel an Schmiergeld zu zahlen, das am Ende nichts übrig geblieben ist. Und die Menschen sind es auch nicht gewöhnt, Verantwortung zu übernehmen. Frei zu sein ist gar nicht so einfach, denn man muss selber Verantwortung übernehmen, die Menschen wollen das nicht. Das ist eine Mentalität, die nur schwer zu ändern ist.

Vor zehn Jahren gab es schon einmal große Hoffnungen mit der Orange Revolution. Warum wurden diese enttäuscht?

Maljartschuk: Es war keine Revolution gegen das System, dieses ist geblieben. Trotzdem war die Orange Revolution die Basis für Maidan. Denn zum ersten Mal hat sich das Volk damals erhoben und gespürt, dass es etwas verändern kann.

Was erwarten Sie, was Europa jetzt tun soll?

Maljartschuk: Es ist ein guter Weg, den reichen Russen die Konten im Westen zu sperren, das tut denen weh. Damit trifft man Putins Umfeld. Ansonsten ist ein wirtschaftlicher Boykott gar nicht einfach. Denn was produziert Russland schon? Nur Gas und Hass.

Wie sieht eine Lösung für die Ukraine aus?

Maljartschuk: Manche sagen, um wirklich unseren Weg nach Europa zu gehen, müssen wir auch einen „Maidan“ in Moskau machen. Und das stimmt wahrscheinlich.

Zur Person

Tanja Maljartschuk wurde 1983 in Iwano-Frankiwsk in der West-Ukraine geboren. Sie studierte Philologie und arbeitete als Journalistin. Seit 2011 lebt die Schriftstellerin aus privaten Gründen in Wien. Vergangenes Jahr erschien im Residenz-Verlag ihr Buch „Biografie eines zufälligen Wunders“.