Sepp Schellhorn: Meine 12 Thesen

These 1: WIRTSCHAFT SIND WIR ALLE

Es ist in Österreich eine volksbildnerische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle wissen, dass "die Wirtschaft" nicht die Wirtschaftskammer ist, der die "Nichtwirtschaft" in Gestalt der Arbeiterkammer gegenübersteht.

Wirtschaft ist Leben, Wirtschaft ist Alltag. Erst wenn allen wirklich klar ist, dass sie in das wirtschaftliche Leben eingebunden sind, werden sich auch alle als wirtschaftliche Akteure begreifen. Und das ist eine der Voraussetzungen dafür, dass wir als Volkswirtschaft den Stillstand und die Passivität überwinden, die uns veraltete Strukturen und Systeme in vielen Bereichen beschert haben.

These 2: ARBEIT HAT VIELE GESICHTER

Eine weitere volksbildnerische Aufgabe besteht in Österreich darin, den Arbeitsbegriff näher an ein zeitgenössisches Verständnis heranzuführen. Solange ein gar nicht so geringer Teil der Bevölkerung glaubt, dass die einen besitzen und die anderen arbeiten, wird sich am 70er-Jahre-Klima, das nach wie vor einen erschreckend großen Teil der Debatten über volkswirtschaftliche Fragen prägt, nichts ändern.

Unternehmertum ist auch Arbeit, und zwar nicht zu knapp, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann.

These 3: DER STAAT SCHAFFT ARBEITSPLÄTZE - ABER DIE FALSCHEN

Gerade wenn es um die Bereiche Arbeit und Wirtschaft geht, muss man die Verdrossenheit gegenüber der Politik nicht als Alarmsignal, sondern als Hoffnungszeichen lesen. Inzwischen weiß offensichtlich fast jeder, dass der Staat keine Arbeitsplätze schafft, es sei denn, er vergrößert sich selbst und baut die Bürokratie aus. Dort, wo er in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Arbeitsplätze hätte schaffen sollen – Bildung, Gesundheit, Pflege –, hat er es nicht getan.

Es ist nicht zu wenig Geld in den öffentlichen Haushalten, auch nicht in den Sozialtöpfen – Österreich hat eine der höchsten Sozialquoten weltweit –, es wird nur falsch verteilt.

Montag, 28.8.2023: Thesen 4-6

4. NACHHALTIGE ARBEITSPLÄTZE WERDEN VON UNTERNEHMEN GESCHAFFEN.

5. ES GILT DER MISSTRAUENSGRUNDSATZ, DAS MUSS SICH ÄNDERN.

6. DAS PFERD WIRD IMMER AUFS NEUE VON HINTEN AUFGEZÄUMT.

Dienstag, 29.8.2023: Thesen 7-9

7. NEUE STEUERN SIND NIE DIE LÖSUNG.

8. VERSTECKTE STEUERN SIND IMMER DAS PROBLEM.

9. LEISTUNG IST AUS DER MODE GEKOMMEN.

Mittwoch, 30.8.2023: Thesen 10-12

10. NICHT LEISTUNG BESTRAFEN, SONDERN RISIKO BELOHNEN. UND ZWAR FÜR ALLE.

11. WIR HÄNGEN DER IDEE DER ERGEBNIS-GLEICHHEIT AN UND VERHINDERN DAMIT CHANCENGLEICHHEIT.

12. DER STAAT MUSS ZURÜCK AN DEN START.

Sepp Schellhorns 12 Thesen finden Sie auch in der trend. PREMIUM-Ausgabe vom 25.8.2023