Sebastian Kurz ist ÖVP-Chef, im Herbst wird gewählt

Die ÖVP hat Sebastian Kurz zu ihrem neuen Parteiobmann gewählt. Der Parteivorstand hat die Bedingungen des 30-jährigen Außenministers akzeptiert. auch, dass die altehrwürdige Partei in Zukunft als "Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei" firmieren wird. Neuwahlen im Herbst sind fix.

Die Würfel sind gefallen. Vier Tage nach dem Rücktritt von Reinhold Mitterlehner als Bundesparteiobman der Österreichischen Volkspartei hat der Bundesparteivorstand der ÖVP einstimmig Außenminister Sebastian Kurz zu ihrem neuen Vorsitzenden designiert.

Dass Kurz die Partieführung übernimmt ist keine Überraschung, wohl aber die Bedingungen, die der erst 30 Jahre alte Kurz gestellt hat und die Parteigranden einiges abverlangen. Die gravierendste Änderung: Die Volkspartei wird bei den nächsten Wahlen nicht mehr als ÖVP antreten, sondern auf Wunsch ihres neuen Chefs als "Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei". Kandidaten für diese Liste wurden noch nicht genannt.

Auch dass es bald zu Wahlen kommen wird ist nun klar. Bundeskanzler Christian Kern erklärte, dass Neuwahlen mit Sicherheit im Herbst kommen. Nachdem Kurz die Koalition beendet habe, sei die Beziehung zu Ende. Das müsse man zur Kenntnis nehmen. "Das Tischtuch ist zerschnitten." Am Montag soll dazu ein erstes Gespräch zwischen Kurz, Kern und Bundespräsident Alexander Van der Bellen stattfinden.

Änderungen in der ÖVP

Die Namensänderung auf '"Liste Sebastian Kurz" ist nicht die einzige Forderung, die Kurz dem ÖVP-Vorstand gestellt hat. Um nicht bloß wieder ein Kurzzeit-Parteiobmann zu werden - die ÖPV hat in zehn Jahren vier Parteichefs verschlissen - hat sich der neue Parteichef seine Rechte und Befugnisse deutlich abgesichert. So hat der Bundesparteiobmann künftig die alleinige Entscheidung über den Generalsekretär und das Regierungsteam der ÖVP und mehr Mitspracherecht bei der Kandidatenliste für Nationalratswahlen. Außerdem soll es ein parteiinternes Vorzugsstimmensystem geben.

ÖVP-Obmänner seit 1945 © APA/Martin Hirsch

Die geplanten Statutenänderungen begründete Kurz damit, dass in der Partei nicht nur Köpfe ausgetauscht werden dürften - auch die Partei müsse sich ändern. Fixiert werden soll das beim nächsten Parteitag.

Die durch den Rücktritt von Reinhold Mitterlehner ebenfalls vakant gewordenen Posten des Vizekanzlers des Wirtschaftsministers wurden vorerst noch nicht neu besetzt. Dies sei nach dem Rücktritt Mitterlehners nur notwendig, wenn es keine Minderheitsregierung der SPÖ gibt. Sollte vom Koalitionspartner das Angebot für einen gemeinsamen Neuwahlantrag angenommen werden, werde jemand nominiert, erklärte Kurz.

Ob die SPÖ einem gemeinsamen Neuwahlantrag zustimmen werde, machte Kern vom Verhalten der ÖVP abhängig. Er will vor der Wahl noch der SPÖ wichtige Projekte wie den Beschäftigungsbonus oder die Job-"Aktion 20.000" umsetzen, notfalls mit anderen Mehrheiten im Parlament, falls der bisherige Koalitionspartner nicht mitzieht.

Zur Wahl von Kurz zum geschäftsführenden ÖVP-Obmann wollte am Abend weder Kern noch ein anderer führender SPÖ-Politiker Stellung nehmen. Heftige Kritik übte bereits FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl. Er warf Kurz vor, mit einer "Listen-Mogelpackung" in den Wahlkampf zu starten. Kurz geniere sich so sehr für seine eigene Partei, dass er sich von ihr gleich mit einem neuen Namen distanzieren müsse - aber in Wahrheit sei die ÖVP-alt drin.