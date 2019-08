Ex-ÖG-Chef und Sozialminister Rudolf Hundstorfer gestorben

Der frühere ÖGB-Chef und Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist im 68. Lebensjahr infolge eines Herzinfarkts verstorben.

Der frühere ÖGB-Präsident und Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist tot. Wie die Gewerkschaft mitteilte, ist Hundstorfer Dienstagfrüh (20. Augist) im Alter von 67 Jahren verstorben.

Der von der SPÖ im Jahr 2016 bei der Wahl zum Bundespräsidenten nominierte Politiker erlag im Urlaub auf der kroatischen Insel Brač überraschend einem Herzinfarkt.

Hundstorfer war bis zuletzt als Funktionär aktiv. Erst am Dienstag vergangener Woche absolvierte er seinen letzten öffentlichen Auftritt: In seiner Funktion als Präsident der Volkshilfe Wien eröffnete er eine neue Sozialeinrichtung für obdach- und wohnungslose Menschen in Wien-Donaustadt. Hundstorfer wurde 67 Jahre alt, am 19. September hätte er seinen 68. Geburtstag gefeiert.

Ebenfalls bis zu seinem Tod war der in dritter Ehe verheiratete Vater einer Tochter als Präsident der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO).

"Mit Rudolf Hundstorfer verlieren wir einen großen Sozialdemokraten und wahren Menschenfreund, der unschätzbar Wichtiges zur Verbesserung des Lebens der Menschen geleistet hat", sagten SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein zeigten sich tief betroffen.