Politik Backstage: „Wir sind pleite“

Es war der letzte Freitag im November, als im SPÖ-Klub die obersten Gremien der Sozialdemokraten zusammenkamen. Nach mehr atmosphärischen denn substanziellen Berichten über die bereits seit zwei Wochen laufenden Regierungsverhandlungen wurde im SPÖ-Parteivorstand über eine Resolution abgestimmt, deren Succus umgehend auch öffentlich gemacht wurde. „In den letzten Wochen hat sich die dramatische Budgetlage zu trauriger Gewissheit verdichtet. Der Staat wurde in den letzten Jahren von einigen wenigen ausgenutzt, die von Steuergeschenken profitiert haben“, so die SPÖ-Analyse: „Das Ergebnis: Österreich ist hoch verschuldet und muss diese Schulden abbauen. Wir verlangen deshalb von jenen einen Beitrag, die in der Vergangenheit besonders profitiert haben. Das ist die Grundvoraussetzung für unsere Regierungsbeteiligung.“

Die Handschrift des gern klassenkämpferisch auftretenden Parteichefs Andreas Babler ist zwar weiter unverkennbar, die Reizworte Erbschafts- und Vermögenssteuern werden aber vorsorglich vermieden. Das deckt sich mit dem Bild, das in Verhandlerkreisen umgeht: Babler wurde in den ersten Spitzenverhandler-Runden als „überraschend pragmatisch“ und „bemüht verbindlich“ erlebt.

Teilnehmer des freitäglichen SPÖ-Granden-Treffen rieben sich daher verwundert die Augen, als am späteren Abend noch eine Push-Meldung auf ihren Handys aufpoppte. ÖVP- und Übergangs-Regierungschef Karl Nehammer ließ via X (vormals Twitter) wissen: „Es braucht eine Ausgabenbremse, keine neuen -Steuern (…) Sollte die SPÖ darauf bestehen, sind die Verhandlungen schnell zu Ende.“

Die ÖVP-Poster in den sozialen Medien verknüpften Nehammers unerwartete neuerliche Kampfansage („Es wird mit der Volkspartei keine Vermögens- oder Erbschaftssteuern geben“) mit einer einschlägigen Meldung des Gratis-Boulevardblatts „Heute“. Dessen Onlineportal hatte den weichgebürsteteten Resolutionstext der Roten so zugespitzt: „SPÖ macht Vermögenssteuer zu Koalitionsbedingung“ ...