Peter Filzmaier: "Den großen Reinigungsprozess sehe ich nicht"

Österreichs politischer Chefkommentator Peter Filzmaier tut das, was er am besten kann: Er analysiert die aktuelle politische Lage und ihre Hauptakteure.

trend: Können Sie sich erinnern: Haben Sie als Analytiker jemals so eine spannende Zeit in der österreichischen Politik erlebt wie gerade jetzt?

Peter Filzmaier: Als ganz junger Politikwissenschaftler war die Regierungsbildung 1999/2000, als ein Drittplatzierter (die ÖVP, Anm.), mit der Tradition brechend, die Regierung anführte, für mich ähnlich spannend wie jetzt der Misstrauensantrag und seine Folgen. Auch Frank Stronach hatte eine gewisse Einzigartigkeit, die man sich vorher nicht hätte vorstellen können. Die jetzige Situation ist also schon eine einmalige, aber eine in der Verfassung durchwegs vorgesehene. Eine Krisensituation sehe ich nicht. International muss man aber schon die Relationen sehen: Bei aller Bedeutung des Kleinstaates Österreich, aber politisch waren die Auswirkungen der US-Präsidentschaftswahlen, von 9/11 oder des Brexit-Votums doch etwas spektakulärer.