OÖ-LH Stelzer: "Kurz ist an einer breiten Aufstellung interessiert"

Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer über die Bereitschaft, die Macht der Länder zu beschränken.

Trend: "Neu regieren" heißt auch, das Verhältnis zwischen Bund und Ländern neu zu definieren. Sind Sie überhaupt bereit, auf Kompetenzen zu verzichten? Thomas Stelzer: Wir sind bereit, auf das eine oder andere zu verzichten, aber natürlich wollen wir auch neue Entscheidungsspielräume. Es gibt ja eine Arbeitsgruppe Bund-Länder, in der schon Ideen entwickelt wurden: das Anlagenrecht, die Dopingbekämpfung oder der Jugendschutz sollen zum Bund, aber z. B. das Wohnen zum Land.

Wenn Einnahmen- und Ausgabenverantwortung in einer Hand liegen sollen, wie oft gefordert wird, müssten Sie die Lehrer aus dem eigenen Budget bezahlen. Stelzer: Das wäre unfair, wir haben ja ein einheitliches Steuerrecht. Und genau deshalb kann ich mir ja auch eine ausgeprägte Steuerautonomie vorstellen, auch wenn das für andere Bundesländer nicht so einfach wäre. Um wirklich nennenswert etwas zu bewegen, müssten wir aber das ganze System revolutionieren.

Muss ein Oberösterreicher Mitglied in der nächsten Regierung sein? Stelzer: Wie jede Landesgruppe haben wir ein Interesse daran, dass wir im Spitzenteam in Wien vertreten sind.

Aber wenn - Hausnummer - zwölf der zu suchenden 15 fähigsten Köpfe aus einem Bundesland kommen, wird das ein Problem. Stelzer: Sebastian Kurz ist an einer breiten Aufstellung interessiert.

Die Transparenzdatenbank scheitert bisher in erster Linie an den Ländern und Gemeinden, ist zu hören.

Stelzer: An Oberösterreich nicht. Wir haben alle Daten eingemeldet, und wir haben ja auch ein Interesse daran, Doppel-oder Mehrfachförderungen aufzuzeigen. Wir werden das jedenfalls auf neue Beine stellen.