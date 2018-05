Matthias Strolz, der streitbare Chef der NEOS, zieht sich aus der Politik zurück. Strolz hat die Partei im Jahr 2012 gegründet und anschließend mit dem Liberalen Forum (LIF) fusioniert.

Überraschend hat NEOS-Chef Matthias Strolz seinen Rückzug von der Spitze der NEOS angekündigt. Es sei der Tag, an dem er als Gründungsvorsitzender der NEOS "die schrittweise, geordnete Übergabe bis zum Herbst" einleite, sagte Strolz in seiner Erklärung, er folge dem Ruf seines Herzens.

Strolz, der immer bekundet hatte, zehn Jahre lang in der Politik bleiben zu wollen, wird bis Ende Juni den Parteivorsitz und bis zum Herbst die Führung des Parlamentsklubs abgeben. Danach wird er aus dem Nationalrat ausscheiden und sich völlig aus der Politik zurückziehen.

Der 44-jährige Vorarlberger hatte die NEOS im Oktober 2012 gegründet und bei den Wahlen im Jahr darauf mit einem Stimmenanteil von fünf Prozent in den Nationalrat geführt. Nach den Wahlen im Jahr 2017 sind die NEOS mit 5,3 Prozent de Stimmen zum zweiten Mal ins Parlament eingezogen.

In dem am 9. November 2017 gewählten Nationalrat haben die NEOS zehn der 183 Sitze. Der Rückzug ist auch deshalb überraschend, weil die NEOS heuer in drei von vier Landtagswahlen - in Niederösterreich, Tirol und Salzburg - erfolgreich waren. Lediglich in Kärnten gelang das der neu gegründeten Plattform "NEOS – Mein Südkärnten – Moja Južna Koroška" nicht. In Salzburg steht die Partei dafür sogar vor dem Einzug in die Landesregierung.

Gründung und Zukunft

Die NEOS sind als Partei aus Bewegungen wie „Phönix“ und „Österreich spricht“ entstanden, die sich für mehr Demokratie in Österreich eingesetzt hatten. Zu den Mitbegründern der NEOS gehört neben Strolz auch der Manager und Medienunternehmer Veit Dengler, der frühere Chef der NZZ -Mediengruppe und nunmehrige Chef der deutschen Bauer Media Group.

Bereits im März 2013 gingen die NEOS ein Wahlbündnis mit dem Liberalen Forum (LIF) ein, im Jänner 2014 fusionierten die beiden Parteien schließlich und die fühere LIF-Chefin Angelika Mlinar wurde Stellvertreterin des Parteichefs Strolz.

Gründungsmitglied Veit Dengler ist auch einer der Favoriten als neuer Parteichef, auch der Wiener NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und dem stellvertretenden Klubobmann Nikolaus Scherak werden gute Chancen eingeräumt.

Strolz begründete seinen Schritt damit, dass die Aufbauphase der Partei erfolgreich absolviert sei und nun die nächste Wachstumsphase bevorstehe. Das Ziel für die nächsten zehn Jahre sei es, zu einer 20-Prozent-Partei zu wachsen. Seine eigene Zukunft ließ Strolz offen. Er habe "einige Buchprojekte im Kopf". "Ich bin nicht Passagier, ich bin der Pilot meines Lebens. Ich werde ein Feld weiterziehen. Wie das Feld heißt, weiß ich nicht."