Die Nationalratswahl 2019 ist geschlagen. Alle Wahllokale sind geschlossen. Die erste Hochrechnung von 17:00 Uhr zeigt klare Sieger und klare Verlierer: ÖVP-Chef Sebastian Kurz kann sich als großer Wahlsieger feiern lassen.

Die Nationalratswahl vom 29. September 2019 zeigt zwei klare Wahlsieger: Die ÖVP von Sebastian Kurz und die Grünen. Die ÖVP kommt der ersten Hochrechnung zufolge auf 37,2 Prozent, die Grünen auf 14,3 Prozent der Stimmen und ziehen damit wieder in den Nationalrat ein. Ebenfalls zulegen konnten die NEOS. Sie landen bei 7,4 Prozent (14 Mandate im Nationalrat) - ihr bisher bestes Ergebnis.

Die SPÖ verliert 4,9 Prozent der Stimmen und landet bei 22 Prozent.

Gleich zehn Prozent verliert die FPÖ - Ibiza und Spendenskandale lassen grüßen - und landen bei 16 Prozent. In der FPÖ werden nun Stimmen nach einer "Neugründung" der Partei laut. Die Parteigranden Mölzer und Vilimsky sehen die Zukunft der Partei in ersten Stellungnahmen in der Opposition.

© ORF/SORA/Screenshot

Wie erwartet nicht mehr im Nationalrat vertreten sein wird die Liste JETZT (ehemals Pilz), die nur noch auf 1,8 Prozent der Stimmen kommt.

Das vorläufige Endergebnis wird gegen 21:00 Uhr erwartet. Das endgültige Wahlergebnis wird erst am Donnerstag, nach Auszählung aller Wahlkarten bekanntgegeben.

Statements

"Ein Ergebnis, das man so nicht erwartet hätte", jubelt der große Wahlsieger, ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der sich in einer ersten Rede vor Parteianhängern demütig und dankbar für das Vertrauen in seine Person und seine Arbeit als Bundeskanzler zeigt und die Verluste seines früheren Koalitionspartners FPÖ am Wahlabend nicht kommentieren wollte.

Als "Auftrag den jungen Menschen gegenüber. Österreich zur Umwelt- und Klimaschutznation Nummer Eins zu machen" sieht Grünen-Chef Werner Kogler das Wahlergebnis. Für den Grünen-Chef ist in erster Linie der Wiedereinzug in den Nationalrat das Wichtigste. An eine Regierungsbeteiligung will er vorerst noch nicht denken. "Davon sind wir meilenweit weg", sagt er. Es müsse sich allerdings viel ändern gegenüber dem Kurs der Türkis-Blauen Regierung

"Es ist nicht das Ergebnis, das wir uns gewünscht haben. Nicht das Ergebnis, für das wir gekämpft haben", zeigt sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nach der Wahl enttäuscht.

Koalitionsvarianten

Nach der Wahl ergeben sich mehrere Möglichkeiten für Koalitionen. Kurz hat sozusagen die Qual der Wahl. Er kann sowohl mit der SPÖ, mit der FPÖ und mit den Grünen eine Zweier-Koalition eingehen und wird in den nächsten Wochen und Monaten entsprechende Verhandlungen führen.

vermutlich nicht in der Regierung sein werden die NEOS, was für Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger allerdings angesichts der Verluste der FPÖ gar nicht so dramatisch ist. "Mir war es wichtig, dass es zu keiner Neuauflage von Schwarz-Blau kommt. Das sollte nach dem heutigen Tag auch Sebastian Kurz klar sein", sagt sie.

Die Grünen freuen sich über "das größte politische Comeback der Zweiten Republik" - nachdem sie 2017 aus dem Nationalrat geflogen waren haben sie mit 14,2 Prozent das stärkste Ergebnis ihrer Geschichte erreicht und haben - da noch über eine Million Wahlkarten ausgezählt werden müssen - theoretisch sogar noch eine Chance, die FPÖ zu überholen und drittstärkste Kraft im Nationalrat zu werden.