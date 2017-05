Nationalrat: Gewerbeordnung vorerst gescheitert

Die Vorlage soll nomals nachverhandelt werden. Die SPÖ will nun ÖVP-Chef Kurz einbeziehen. 18 Monate Verhandlungen drohen nun umsonst gewesen zu sein.

Wien. Die Reform der Gewerbeordnung ist vorerst gescheitert. Die SPÖ/ÖVP-Koalition hat sich darauf verständigt, die Vorlage noch einmal an den zuständigen Ausschuss zurückzuverweisen und nachzuverhandeln. Eigentlich sollte sie heute im Nationalrat beschlossen werden. Vorausgegangen waren Vorbereitungen von fast 18 Monaten.

Die Pläne, die nun wieder umgeworfen werden könnten, waren eher ein Minimalkompromiss. Sowohl die SPÖ als auch der ehemalige Wirtschaftsminister, Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner wollten deutlichere Liberalisierungsschritte. Die Sozialdemokraten wollten einen Gewerbeschein für alle freien Gewerbe. Den wollte auch Mitterlehner, scheiterte aber an parteiinternem Widerstand.

Nun geht es einerseits darum, bezüglich des One-Stop-Shop-Prinzips für Gewerbeanmeldungen doch noch die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit zu finden. Dabei geht es um das Betriebsanlagenrecht, bei dem nur mehr ein Verfahren und ein Bescheid nach dem Umwelt- und Gewerberecht benöätigt werden soll. Andererseits versucht die SPÖ, den einheitlichen Gewerbeschein für freie Gewerbe durchzubekommen. Diesen hatte Ex-Wirtschaftsminister Mitterlehner ursprünglich selbst angestrebt, war aber an parteiinternem Widerstand gescheitert.

Nun mit dem neuen ÖVP-Chef Sebastian Kurz und dem neuen Wirtschaftsminister Mahrer hofft die SPÖ, hier doch noch den einheitlichen Schein durchzubekommen. Daher hat der SPÖ-Parlamentsklub Kanzler Christian Kern (SPÖ) aufgefordert, gemeinsam mit ÖVP-Obmann Kurz nach einer Lösung zu suchen.

Der ÖVP-Abgeordnete und -Wirtschaftsbundgeneralsekretär, der die Novelle der Gewerbeordnung mit SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter ausverhandelt hatte, schibet den schwarzen Peter an die SPÖ. Haubner bedauerte das zumindest vorerst gegebene Scheitern der Gewerbeordnungsnovelle. "Die SPÖ sieht plötzlich weiteren Handlungsbedarf, obwohl wir uns einig waren, einen guten Vorschlag zu haben", sagt Haubner. "Wir sind sehr überrascht."

"Die Verhandlungen waren abgeschlossen", bedauerte Haubner. Aus seiner Sicht, diese hatte auch Matznetter in der Vorwoche im Gespräch mit der APA noch, wäre die vorerst gescheiterte Novelle für eine Qualitätssicherung und eine nötige Liberalisierung gestanden. "In Wahrheit stehen wir jetzt wieder am Anfang", sagt Haubner. "Wir müssen schauen, ob es in dieser Legislaturperiode noch zu einer Lösung kommt. Wir sind immer zu Verhandlungen bereit", sagt der Verhandler der Volkspartei.