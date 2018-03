Antonio Conte - Teamchef der Squadra Azzura

Die Nummer 1 in Italien, was das Amt betrifft. Ex-Stürmer Antonio Conte hat nach der vergeigten Fußball-WM in Brasilien Italiens Team übernommen. Seine Empfehlung: Cheftrainer zuletzt bei Juventus Turin zwischen 2011 und 2014. Und etliche Titel als Spieler, wie Vize-Welt- und Europameister. Wer von der "alten Dame" zur Squadra Azzurra wechselt und drei Mal ensuite Meister wurde, will gutes Geld verdienen: Jahresverdienst: 5,3 Millionen Euro - Platz 17.