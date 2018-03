Laurent Blanc - Paris Saint-Germain

Erfolgreiche Spieler sind in den seltensten Fällen auch Top-Trainer. Nicht so bei Laurent Blanc, der 97 mal für Frankreich spielte, unter anderem Europameister und mit FC Barcelona und Manchester United Landesmeister wurde. Als Trainer wurde er 2007 in seiner ersten Station mit Bordeaux Vizemeister, danach Meister. Von 2010 bis 2012 war er Frankreichs Teamchef. PSG holte ihn 2013 als Trainer. 7 Millionen Euro Gehalt bedeuten Rang 10.