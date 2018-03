André Villas-Boas - Zenith St. Petersburg

Nur Zufall oder gar logische Konsequenz? Äußerlichkeiten, die Gestik und auch die Spielsysteme des 37jährigen Portugiesen sind ähnlich zu denen seines prominenten Landsmanns und Freunds Jose Mourinho. Villas-Boas war lange Jahre Assistent von "The Special One". Schon mit 23 Jahren hat er die Trainerlaufbahn gestartet. Chelsea, Tottenham und seit Beginn der Saison Zenith St. Petersburg haben ihn als Cheftrainer engagiert. Mit dem FC Porto hatte er 2011 die UEFA Europa League gewonnen, was dem Marktwert Auftrieb gab. 8,5 Millionen Euro bedeutet Rang 7.