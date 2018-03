Fabio Capello - Teamchef Russland 9 Millionen Euro

Top-Fußballer, Top-Trainer. Ein ausgebuffter Taktiker, der im Zweifel auch Beton anrühren lässt, um mit "Catenaccio" am eigenen Strafraum eine Betonwand zu errichten. Capello selbst war defensiver Mittelfspieler, der seinen Fuß nicht zurückgezogen hat. Die Erfolge des 68jährigen Meistertrainer der Top-Klubs in Spanien und Italien sind schon ein Weilchen her. Nach fünf Jahren England zog es den Ex-Auswahlspieler Italiens (32 Ländermatches) 2012 nach Russland, wo er das Team für die Heim-WM 2018 zum Titelfavoriten machen soll. Rund 9 Millionen Euro Jahresgage ist dies den Russen wert (wenngleich es kürzlich einmal Zahlungsprobleme gab) - Rang 6.