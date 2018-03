José Mourinho - Chelsea FC London

"The Special One" - der Portugiese ist von sich überzeugt, wenn er über sich und seine Fähigkeiten spricht. Als Kicker war sein Pouvoir eher bescheidenes Zweitliga-Niveau. Früh entschloss sich der Doktor der Sportwissenschaften zur Trainerlaufbahn. Titel um Titel sammelt der 42-Jährige mit FC Porto, mit FC Barcelona als Assistenztrainer von Louis van Gaal, mit Chelsea London, Inter Mailand und Real Madrid. Bei Chelsea steht er nun abermals unter Vertrag bis 2017. In der aktuellen Champions League ist Mourinho bereits ausgeschieden. Der Trostpreis: 18 Millionen Euro Gage vom Klub. Werbeverträge kommen noch hinzu. "The Special One" ist der Top-Verdiener.