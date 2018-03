Pep Guardiola - FC Bayern München

Mit dem FC Barcelona hat er Europa beherrscht und sein unnachahmliches Spielkonzept, das unendlich lange Kombinationsspiel mit Kurzpassen, auch Tiki-taka genannt, hat zwischen 2008 und 2012 den FC Barcelona nahezu unverwundbar gemacht. Nach einer schöpferischen Pause von einem Jahr in New York kam er als Trainer zum FC Bayern München. 47 Mal spielte der heute 44-Jährige für Spanien. Als Trainer kommt er auf 14 Titel und ist somit der erfolgreichste Trainer der Welt - noch mehr "Special One" als Mourinho. Jahresgage: 15,2 Millionen Euro - Rang 3.