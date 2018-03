Zlatan Ibrahimovic - Paris Saint-Germain

Seit 2012 bei Paris Saint-Germain ist der schwedische Exzentriker wieder so richtig aufgetaut, was auch seine Leistung anbetrifft. Und auch das Geldbörsel des 33-Jährigen, der sich unzweifelhaft als der größte Fußballer hält, wird dabei weiter befüllt. Mit einer Jahresgage von 21,5 Millionen Euro ist er auf Rang 8. "Ibra" galt schon immer als Gagenkaiser: Bei Juventus Turin, Inter Mailand, FC Barcelona und AC Milan hat er bereits ein dickes Polster angelegt. 2012 war er mit 17,5 Millionen Euro Jahresgehalt (ohne Werbeverträge) noch Nummer Zwei hinter Samuel Eto'o, der es schon auf 20 Millionen Euro brachte. Sportliche Erfolge feierte er bei allen Klubs, darunter einen Sieg in der Champions League.