Robert Lewandowski - FC Bayern München

Zum Top-Verdiener in Deutschland wurde der polnische Superstar Robert Lewandowski mit dem Wechsel von Borussia Dortmund zu Bayern München. Ablösefrei. Die Jahresgage in München: 20,2 Millionen Euro. Er wollte schon die Jahre zuvor wechseln. Und setzte das Managementteam Dortmunds sanft unter Druck. Doch an Torgefährlichkeit lässt 26-Jährige derzeit noch einige Wünsche offen.