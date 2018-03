Cesc Fabregas - Chelsea London

Sein Stern ging erst in London beim FC Arsenal so richtig auf, wo Cesc Fabregas in acht Jahren zum Superstar wurde. Fabregas, der aus der Jugend vom FC Barcelona stammt, kehrte 2011 wieder zurück nach Spanien. Seit Sommer ist der 27-Jährige aber wieder in London, dieses Mal bei Chelsea FC. Und der Wechsel zwischen Spanien und England dürfte sich in barer Münze auszahlen: 17,3 Millionen Euro Jahresgage bedeutet Rang 16.