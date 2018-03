Mario Götze - FC Bayern München

„Götzseidank“ hieß es nach dem 1-0 im Finale Deutschland gegen Argentinien bei der WM 2014 in Brasilien. Mario Götze ist auch der Top-Verdiener der Deutschen. Eine Jahresgage von 16,9 Millionen Euro bedeutet Rang 20 der bestbezahlten Profikicker der Welt. Seit 2013 spielt der 22-Jährige in München, die 37 Millionen Euro Ablösesumme an Borussia Dortmund bezahlt haben.