Weirather und WWP

Harti Weirather, hier mit Skilegende Karl Schranz, und seine WWP-AG mit Firmensitz in Gamprin, Liechtenstein ziehen nicht nur in Kitz die Fäden. WWP ist per Eigendefinition „ein Unternehmen, das Marken mit den positiven Emotionen des Sports auflädt“, sowie „Türen zu Entscheidungsträgern in Sport und Wirtschaft öffnet“. Zu den Kunden gehören unter anderem der Volkswagen-Konzern, Red Bull, Milka und die spanischen Top-Fußballvereine FC Barcelona und Real Madrid.