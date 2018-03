Hollywood-Sternchen

Zum Rennwochendende treffen sich in Kitzbühel VIPs aus Wirtschaft, Politik, Sport und Society. Einen Hauch von Hollywood in Tirol wird Oscar-Gewinnerin Gwyneth Paltrow verbreiten, die am Freitag die sogenannte "Audi-Night" im "Hotel Zur Tenne" in der Kitzbüheler Innenstadt beehren wird.