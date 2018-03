Bolide auf der Piste

Ein sehr ungewohnter Anblick bot sich den Zuschauern bei der Eröffnung am Donnerstag: Mit dem ehemaligen Boliden von Weltmeister Sebastian Vettel drehte Red-Bull-Jungstar Max Verstappen ein paar Runden über die Skipiste - mit speziell entwickelten Schneeketten. Damit wurde die Formel-1-Saison 2016 publikumswirksam eröffnet: Am 3. Juli geht der Grand Prix von Österreich in Spielberg über die Bühne.