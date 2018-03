Die Nummer 2 nach Marktwert

Der FC Barcelona ist seit dem Abgang von Pep Guardiola nicht mehr das, was es mal war. Und dennoch: Der Klub ist in der Rangliste die Nummer 2 in Euro, was den Marktwert anbetrifft: 597 Millionen € kostet der Kader mit seinen 26 Spielern. Das Durchschnittalter der Kicker: 26,6 Jahre. Und das Durchschnittsalter beläuft sich auf 26,6 Jahre. Lionel Messi ist mit einem Marktwert von 120 Millionen € gleichauf mit Cristiano Ronaldo, der aber als Weltfußballer am Stockerplatz ganz oben steht. Der Brasilianer Neymar in Diensten der Katalanen ist mit 80 Millionen € in den Büchern.